https://ria.ru/20220726/gretsiya-1805014647.html
Премьер Греции предложил ЕК платить странам за сокращение потребления газа
Премьер Греции предложил ЕК платить странам за сокращение потребления газа - РИА Новости, 26.07.2022
Премьер Греции предложил ЕК платить странам за сокращение потребления газа
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Еврокомиссии платить странам ЕС за сокращение потребления газа, письмо Мицотакиса главе Еврокомиссии Урсуле... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:06
франс тиммерманс
кадри симсон
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АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Еврокомиссии платить странам ЕС за сокращение потребления газа, письмо Мицотакиса главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен опубликовала пресс-служба премьера.Копия письма направлена вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу и комиссару по энергетике Кадри Симсон.Мицотакис представил, по его словам, предложение по укреплению энергетической безопасности на предстоящую зиму и одновременно - по снижению цен на газ и электроэнергию."Я считаю, что настало время объединить наш самый важный актив - европейскую солидарность - с одним из самых важных рычагов, которыми мы располагаем для укрепления нашей энергетической безопасности: нашим собственным потреблением. Я хочу предложить общеевропейский механизм, с помощью которого промышленные потребители получат компенсацию за сокращение использования газа и электроэнергии предстоящей зимой", - пишет премьер.По его словам, идея основывается на проекте Европейской комиссии "Экономия газа для безопасной зимы"."Она представляет собой среднее между добровольным сокращением спроса, которое мы все должны определить, и обязательным сокращением, которое может произойти в чрезвычайной ситуации. Предлагая финансовые стимулы, а не полагаясь на штраф за перебои во время чрезвычайной ситуации, предложение с большей вероятностью вызовет значительный отклик со стороны промышленности", - говорится в письме.По оценкам Европейской комиссии, в случае полного прекращения поставок газа из России Европейский Союз столкнется с нехваткой 45 миллиардов кубических метров."Если к сентябрю мы сможем обеспечить, что значительная часть этого количества будет покрыта твердыми обязательствами по сокращению потребления, то дополнительные расходы, возникающие из-за рисков, сократятся, и оружие России будет в значительной степени нейтрализовано. Страх перед дефицитом уменьшится, и на рынок вернется чувство нормальности", - пишет Мицотакис.По его словам, энергетические рынки установили инструменты для выплаты пользователям за то, чтобы они не потребляли энергию, когда это выгодно для системы в целом.Он считает, что выгода от успешной реализации этой идеи будет значительной."Но эта идея требует быстрой реализации - она сработает только в том случае, если мы сможем обеспечить эти объемы к сентябрю, продемонстрировав России нашу решимость и изменив отношение газового рынка к Европе. Это важная возможность сделать смелый шаг для защиты нашей экономики и наших граждан до наступления следующей зимы, - полагает премьер Греции.
https://ria.ru/20220726/elektrichestvo-1804989263.html
https://ria.ru/20220726/portugaliya-1805001405.html
https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франс тиммерманс, кадри симсон, европа, россия, греция, еврокомиссия, в мире
Премьер Греции предложил ЕК платить странам за сокращение потребления газа
Премьер Греции Мицотакис предложил ЕК платить странам за сокращение потребления газа
АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Еврокомиссии платить странам ЕС за сокращение потребления газа, письмо Мицотакиса главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен опубликовала пресс-служба премьера.
Копия письма направлена вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу
и комиссару по энергетике Кадри Симсон
.
Мицотакис представил, по его словам, предложение по укреплению энергетической безопасности на предстоящую зиму и одновременно - по снижению цен на газ и электроэнергию.
"Я считаю, что настало время объединить наш самый важный актив - европейскую солидарность - с одним из самых важных рычагов, которыми мы располагаем для укрепления нашей энергетической безопасности: нашим собственным потреблением. Я хочу предложить общеевропейский механизм, с помощью которого промышленные потребители получат компенсацию за сокращение использования газа и электроэнергии предстоящей зимой", - пишет премьер.
По его словам, идея основывается на проекте Европейской комиссии "Экономия газа для безопасной зимы".
"Она представляет собой среднее между добровольным сокращением спроса, которое мы все должны определить, и обязательным сокращением, которое может произойти в чрезвычайной ситуации. Предлагая финансовые стимулы, а не полагаясь на штраф за перебои во время чрезвычайной ситуации, предложение с большей вероятностью вызовет значительный отклик со стороны промышленности", - говорится в письме.
По оценкам Европейской комиссии, в случае полного прекращения поставок газа из России
Европейский Союз столкнется с нехваткой 45 миллиардов кубических метров.
"Если к сентябрю мы сможем обеспечить, что значительная часть этого количества будет покрыта твердыми обязательствами по сокращению потребления, то дополнительные расходы, возникающие из-за рисков, сократятся, и оружие России будет в значительной степени нейтрализовано. Страх перед дефицитом уменьшится, и на рынок вернется чувство нормальности", - пишет Мицотакис.
По его словам, энергетические рынки установили инструменты для выплаты пользователям за то, чтобы они не потребляли энергию, когда это выгодно для системы в целом.
"Предлагаемый мной механизм будет более масштабным и будет охватывать сокращение спроса на несколько месяцев, а не на часы или дни. Чтобы работать, этот инструмент должен сочетать в себе элементы структуры энергетического рынка — когда, сколько и как долго — и способ справедливой компенсации промышленности. В идеале мы бы объединили национальные и европейские ресурсы, демонстрируя солидарность и предоставляя средства тем, кто в наибольшей степени способен сократить свое потребление. Это идея, сочетающая экономическую и энергетическую эффективность с европейской солидарностью", - заявил Мицотакис.
Он считает, что выгода от успешной реализации этой идеи будет значительной.
"Но эта идея требует быстрой реализации - она сработает только в том случае, если мы сможем обеспечить эти объемы к сентябрю, продемонстрировав России нашу решимость и изменив отношение газового рынка к Европе
. Это важная возможность сделать смелый шаг для защиты нашей экономики и наших граждан до наступления следующей зимы, - полагает премьер Греции
.