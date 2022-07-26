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Европейцы замерзнут, если Россия остановит поставки газа, считают в Дании - РИА Новости, 26.07.2022
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Европейцы замерзнут, если Россия остановит поставки газа, считают в Дании
Европейцы замерзнут, если Россия остановит поставки газа, считают в Дании - РИА Новости, 26.07.2022
Европейцы замерзнут, если Россия остановит поставки газа, считают в Дании
Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен заявил, что в случае полной остановки поставок российского газа в Европу может возникнуть "реальная опасность... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:32
2022-07-26T18:42
цены на нефть
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен заявил, что в случае полной остановки поставок российского газа в Европу может возникнуть "реальная опасность того, что европейцы замерзнут"."Если бы случилось так, что газ был бы полностью перекрыт с российской стороны одновременно с суровой зимой, тогда возникла бы реальная опасность того, что европейцы замерзнут, а промышленности пришлось бы закрыться", - приводит Датское радио слова Йоргенсена.По его словам, опасность такого развития событий "не устранена на 100 процентов".Как считает министр, Дания сможет спокойно пережить сокращение потребления газа в ЕС на 15%, так как королевство начало сокращать использование российского газа еще в феврале 2022 года.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, дания, еврокомиссия, евросоюз
18:32 26.07.2022 (обновлено: 18:42 26.07.2022)
 
Европейцы замерзнут, если Россия остановит поставки газа, считают в Дании

Министр климата Дании Йоргенсен: европейцы замерзнут при остановке поставок газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен заявил, что в случае полной остановки поставок российского газа в Европу может возникнуть "реальная опасность того, что европейцы замерзнут".
"Если бы случилось так, что газ был бы полностью перекрыт с российской стороны одновременно с суровой зимой, тогда возникла бы реальная опасность того, что европейцы замерзнут, а промышленности пришлось бы закрыться", - приводит Датское радио слова Йоргенсена.
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По его словам, опасность такого развития событий "не устранена на 100 процентов".
Как считает министр, Дания сможет спокойно пережить сокращение потребления газа в ЕС на 15%, так как королевство начало сокращать использование российского газа еще в феврале 2022 года.
Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.
Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.
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