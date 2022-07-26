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Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022
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Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ
Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:19
2022-07-26T13:19
экономика
в мире
природный газ
чехия
европа
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе в ближайшие месяцы, говорится в Twitter чешского председательства в Совете стран ЕС."Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - отмечается в нем.
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экономика, в мире, природный газ, чехия, европа, евросоюз
13:19 26.07.2022
 
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ

Министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения по снижению спроса на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе в ближайшие месяцы, говорится в Twitter чешского председательства в Совете стран ЕС.
"Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - отмечается в нем.
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