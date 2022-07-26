https://ria.ru/20220726/gaz-1805021392.html
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ
Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:19
2022-07-26T13:19
2022-07-26T13:19
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Министры энергетики государств Евросоюза на внеочередной встрече во вторник достигли политического соглашения по сокращению спроса на "голубое топливо" в союзе в ближайшие месяцы, говорится в Twitter чешского председательства в Совете стран ЕС."Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - отмечается в нем.
https://ria.ru/20220726/gretsiya-1805014647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, чехия, европа, евросоюз
Страны Евросоюза достигли политсоглашения по снижению спроса на газ
Министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения по снижению спроса на газ