https://ria.ru/20220726/gaz-1804982338.html
Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 26.07.2022
Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе поднялись на семь процентов и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:04
2022-07-26T12:04
2022-07-26T13:38
природный газ
европа
экономика
россия
северный поток
газпром
в мире
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_0:99:3140:1865_1920x0_80_0_0_02d68271e7f24f7f08bf3c309e897f66.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе поднялись на семь процентов и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, августовские фьючерсы открыли торги на отметке 1891,4 доллара за тысячу кубов (+1,5 процента к расчетной цене понедельника), но подешевели на 0,7 процента в течение нескольких минут.Затем котировки перешли к росту, к 9:40 мск они перешагнули уровень в 1900 долларов, а в 11:48 мск — 2000 долларов.Пока максимальная цена вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5 процента).Стоимость газа резко подскочила накануне после сообщения "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку". С 27 июля они сократятся до уровня в 33 миллиона кубометров в сутки — это 20 процентов от номинальной мощности магистрали.В середине июня российская компания сократила прокачку по этому маршруту примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой с возвращением из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.В последний раз котировки преодолевали отметку в 2000 долларов за тысячу кубов в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы стоимость топлива приближалась к отметке в 4000 долларов.Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220726/gaz-1804976697.html
https://ria.ru/20220726/sloveniya-1804961928.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_71914f057e4280089d9b49778c734034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, европа, экономика, россия, северный поток, газпром, в мире, цены
12:04 26.07.2022 (обновлено: 13:38 26.07.2022)
Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе поднялись на семь процентов и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, августовские фьючерсы открыли торги на отметке 1891,4 доллара за тысячу кубов (+1,5 процента к расчетной цене понедельника), но подешевели на 0,7 процента в течение нескольких минут.
Затем котировки перешли к росту, к 9:40 мск они перешагнули уровень в 1900 долларов, а в 11:48 мск — 2000 долларов.
Пока максимальная цена вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5 процента).
Стоимость газа резко подскочила накануне после сообщения "Газпрома
" о снижении поставок по "Северному потоку
". С 27 июля они сократятся до уровня в 33 миллиона кубометров в сутки — это 20 процентов от номинальной мощности магистрали.
В середине июня российская компания сократила прокачку по этому маршруту примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой с возвращением из ремонта агрегата Siemens
для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада
согласилась отправить турбину в Германию
для ее дальнейшей передачи в Россию
.
В последний раз котировки преодолевали отметку в 2000 долларов за тысячу кубов в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы стоимость топлива приближалась к отметке в 4000 долларов.
Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.