https://ria.ru/20220726/gaz-1804982338.html

Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 26.07.2022

Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе поднялись на семь процентов и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:04

2022-07-26T12:04

2022-07-26T13:38

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Цены на газ в Европе поднялись на семь процентов и впервые с 9 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, августовские фьючерсы открыли торги на отметке 1891,4 доллара за тысячу кубов (+1,5 процента к расчетной цене понедельника), но подешевели на 0,7 процента в течение нескольких минут.Затем котировки перешли к росту, к 9:40 мск они перешагнули уровень в 1900 долларов, а в 11:48 мск — 2000 долларов.Пока максимальная цена вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5 процента).Стоимость газа резко подскочила накануне после сообщения "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку". С 27 июля они сократятся до уровня в 33 миллиона кубометров в сутки — это 20 процентов от номинальной мощности магистрали.В середине июня российская компания сократила прокачку по этому маршруту примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой с возвращением из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.В последний раз котировки преодолевали отметку в 2000 долларов за тысячу кубов в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы стоимость топлива приближалась к отметке в 4000 долларов.Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804976697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, европа, экономика, россия, северный поток, газпром, в мире, цены