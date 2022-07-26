https://ria.ru/20220726/gaz-1804944157.html

В Евросоюзе заявили, что газовые хранилища заполнены на 66 процентов

В Евросоюзе заявили, что газовые хранилища заполнены на 66 процентов - РИА Новости, 26.07.2022

В Евросоюзе заявили, что газовые хранилища заполнены на 66 процентов

Хранилища газа в Евросоюзе в настоящее время заполнены на 66%, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:06

2022-07-26T10:06

2022-07-26T10:06

евросоюз

еврокомиссия

природный газ

кадри симсон

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Хранилища газа в Евросоюзе в настоящее время заполнены на 66%, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Газовые хранилища сейчас на уровне 66%", - сказала она журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.Евросоюз в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804926243.html

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евросоюз, еврокомиссия, природный газ, кадри симсон