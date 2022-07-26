https://ria.ru/20220726/festival-1805169966.html
Венецианский кинофестиваль объявил программу
Венецианский кинофестиваль объявил программу - РИА Новости, 26.07.2022
Венецианский кинофестиваль объявил программу
В основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 картины, заявил директор смотра Альберто Барбера на представлении программы. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:26
2022-07-26T19:26
2022-07-26T19:26
культура
новости культуры
ноа баумбах
даррен аронофски
мартин макдонах
венеция
рим
рига
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РИМ, 26 июл — РИА Новости. В основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 картины, заявил директор смотра Альберто Барбера на представлении программы.Фильмом открытия "Белый шум" Ноа Баумбаха также участвует в борьбе за главный приз. Баумбах вернется в Венецию спустя три года после "Брачной истории". Интонацию "Белого шума" руководство венецианского смотра описало одновременно как "драматическую, ироническую и сатирическую".Создатель "Реквиема по мечте" и "Черного лебедя" Даррен Аронофски представит драму "Кит" с Бренданом Фрейзером в главной роли. "Очень долгожданной" Барбера назвал премьеру "Банши Инишира" Мартина МакДонаха, который после успеха "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури" обратился к сюжету, напоминающему о пьесе Сэмуэля Бэккета "В ожидании Годо". В главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Алехандро Гонсалес Иньярриту привезет ностальгическую комедию "Бардо" о журналисте, который возвращается на родину и не узнает ее.В картине "Блондинка" Эндрю Доминика Ана де Армас перевоплотилась в Мэрилин Монро. Фильм интерпретирует биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс.Многие фильмы конкурсной программы нынешнего кинофестиваля исследуют семейные отношения, их глубину и противоречия. Лауреат награды Венеции-2011 за карьерные достижения Фредерик Уайзман в "Паре" расскажет о переписке между Львом Толстым и его женой. Лука Гуаданьино, создатель "Назови меня своим именем", привезет в Венецию роуд-муви "Целиком и полностью", героиня которого отправляется на поиски отца. Главную мужскую роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе. Теме семьи также посвящены "Сын" Флориана Зеллера, который стал экранизацией последней части трилогии французского автора: если "Мать" так и осталась пьесой, то "Отец" два года назад стал режиссерским дебютом Зеллера, к работе над которым он привлек Энтони Хопкинса и Оливию Колман.Обладательница приза прошлого года за лучшее исполнение Пенелопа Крус на этот раз снялась в любовной истории итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность"). Кейт Бланшетт исполнит роль дирижера в фильме "Тар", названном по фамилии главной героини. Тильда Суинтон выступила в мистической ленте "Вечная дочь".Вне конкурса в Венеции покажут сразу два сериала мастеров датского кино. Ларс Фон Триер завершил заключительный сезон "Королевства", а Николас Виндинг Рефн снял для стриминга Netflix нуар "Копенгагенский ковбой".На фестивале вне конкурса также состоится премьера посмертной работы обладателя "Золотого льва-2012" Ким Ки Дука, который скончался от коронавируса в Риге в декабре 2020. Последний фильм южнокорейского мастера получил название "Зов бога".Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 31 августа по 10 сентября.
https://ria.ru/20220616/monroe-1795708370.html
https://ria.ru/20220629/trier-1799048621.html
https://ria.ru/20220726/festival-1805138975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ноа баумбах, даррен аронофски, мартин макдонах, венеция, рим, рига, netflix, что посмотреть , кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, колин фаррелл, алехандро гонсалес иньярриту, ана де армас, мэрилин монро, лев толстой (писатель), энтони хопкинс, пенелопа крус, кейт бланшетт, тильда суинтон, ларс фон триер, ким ки дук
Венецианский кинофестиваль объявил программу
Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу из 23 фильмов
РИМ, 26 июл — РИА Новости. В основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 картины, заявил директор смотра Альберто Барбера на представлении программы.
Фильмом открытия "Белый шум" Ноа Баумбаха также участвует в борьбе за главный приз. Баумбах вернется в Венецию спустя три года после "Брачной истории". Интонацию "Белого шума" руководство венецианского смотра описало одновременно как "драматическую, ироническую и сатирическую".
Создатель "Реквиема по мечте" и "Черного лебедя" Даррен Аронофски представит драму "Кит" с Бренданом Фрейзером в главной роли.
"Очень долгожданной" Барбера назвал премьеру "Банши Инишира" Мартина МакДонаха, который после успеха "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури" обратился к сюжету, напоминающему о пьесе Сэмуэля Бэккета "В ожидании Годо". В главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон.
Алехандро Гонсалес Иньярриту привезет ностальгическую комедию "Бардо" о журналисте, который возвращается на родину и не узнает ее.
В картине "Блондинка" Эндрю Доминика Ана де Армас перевоплотилась в Мэрилин Монро. Фильм интерпретирует биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс.
Многие фильмы конкурсной программы нынешнего кинофестиваля исследуют семейные отношения, их глубину и противоречия. Лауреат награды Венеции-2011 за карьерные достижения Фредерик Уайзман в "Паре" расскажет о переписке между Львом Толстым и его женой. Лука Гуаданьино, создатель "Назови меня своим именем", привезет в Венецию роуд-муви "Целиком и полностью", героиня которого отправляется на поиски отца. Главную мужскую роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе.
Теме семьи также посвящены "Сын" Флориана Зеллера, который стал экранизацией последней части трилогии французского автора: если "Мать" так и осталась пьесой, то "Отец" два года назад стал режиссерским дебютом Зеллера, к работе над которым он привлек Энтони Хопкинса и Оливию Колман.
Обладательница приза прошлого года за лучшее исполнение Пенелопа Крус на этот раз снялась в любовной истории итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность"). Кейт Бланшетт исполнит роль дирижера в фильме "Тар", названном по фамилии главной героини. Тильда Суинтон выступила в мистической ленте "Вечная дочь".
Вне конкурса в Венеции покажут сразу два сериала мастеров датского кино. Ларс Фон Триер завершил заключительный сезон "Королевства", а Николас Виндинг Рефн снял для стриминга Netflix нуар "Копенгагенский ковбой".
На фестивале вне конкурса также состоится премьера посмертной работы обладателя "Золотого льва-2012" Ким Ки Дука, который скончался от коронавируса в Риге в декабре 2020. Последний фильм южнокорейского мастера получил название "Зов бога".
Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 31 августа по 10 сентября.