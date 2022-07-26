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Венецианский кинофестиваль объявил программу - РИА Новости, 26.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220726/festival-1805169966.html
Венецианский кинофестиваль объявил программу
Венецианский кинофестиваль объявил программу - РИА Новости, 26.07.2022
Венецианский кинофестиваль объявил программу
В основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 картины, заявил директор смотра Альберто Барбера на представлении программы. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:26
2022-07-26T19:26
культура
новости культуры
ноа баумбах
даррен аронофски
мартин макдонах
венеция
рим
рига
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РИМ, 26 июл — РИА Новости. В основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 картины, заявил директор смотра Альберто Барбера на представлении программы.Фильмом открытия "Белый шум" Ноа Баумбаха также участвует в борьбе за главный приз. Баумбах вернется в Венецию спустя три года после "Брачной истории". Интонацию "Белого шума" руководство венецианского смотра описало одновременно как "драматическую, ироническую и сатирическую".Создатель "Реквиема по мечте" и "Черного лебедя" Даррен Аронофски представит драму "Кит" с Бренданом Фрейзером в главной роли. "Очень долгожданной" Барбера назвал премьеру "Банши Инишира" Мартина МакДонаха, который после успеха "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури" обратился к сюжету, напоминающему о пьесе Сэмуэля Бэккета "В ожидании Годо". В главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Алехандро Гонсалес Иньярриту привезет ностальгическую комедию "Бардо" о журналисте, который возвращается на родину и не узнает ее.В картине "Блондинка" Эндрю Доминика Ана де Армас перевоплотилась в Мэрилин Монро. Фильм интерпретирует биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс.Многие фильмы конкурсной программы нынешнего кинофестиваля исследуют семейные отношения, их глубину и противоречия. Лауреат награды Венеции-2011 за карьерные достижения Фредерик Уайзман в "Паре" расскажет о переписке между Львом Толстым и его женой. Лука Гуаданьино, создатель "Назови меня своим именем", привезет в Венецию роуд-муви "Целиком и полностью", героиня которого отправляется на поиски отца. Главную мужскую роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе. Теме семьи также посвящены "Сын" Флориана Зеллера, который стал экранизацией последней части трилогии французского автора: если "Мать" так и осталась пьесой, то "Отец" два года назад стал режиссерским дебютом Зеллера, к работе над которым он привлек Энтони Хопкинса и Оливию Колман.Обладательница приза прошлого года за лучшее исполнение Пенелопа Крус на этот раз снялась в любовной истории итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность"). Кейт Бланшетт исполнит роль дирижера в фильме "Тар", названном по фамилии главной героини. Тильда Суинтон выступила в мистической ленте "Вечная дочь".Вне конкурса в Венеции покажут сразу два сериала мастеров датского кино. Ларс Фон Триер завершил заключительный сезон "Королевства", а Николас Виндинг Рефн снял для стриминга Netflix нуар "Копенгагенский ковбой".На фестивале вне конкурса также состоится премьера посмертной работы обладателя "Золотого льва-2012" Ким Ки Дука, который скончался от коронавируса в Риге в декабре 2020. Последний фильм южнокорейского мастера получил название "Зов бога".Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 31 августа по 10 сентября.
https://ria.ru/20220616/monroe-1795708370.html
https://ria.ru/20220629/trier-1799048621.html
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новости культуры, ноа баумбах, даррен аронофски, мартин макдонах, венеция, рим, рига, netflix, что посмотреть , кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, колин фаррелл, алехандро гонсалес иньярриту, ана де армас, мэрилин монро, лев толстой (писатель), энтони хопкинс, пенелопа крус, кейт бланшетт, тильда суинтон, ларс фон триер, ким ки дук
19:26 26.07.2022
 
Венецианский кинофестиваль объявил программу

Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу из 23 фильмов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Одри Диван держит в руке награду "Золотой лев" за фильм "Событие" (L'Evenement) на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер Одри Диван держит в руке награду Золотой лев за фильм Событие (L'Evenement) на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РИМ, 26 июл — РИА Новости. В основной конкурс 79-го Венецианского кинофестиваля вошли 23 картины, заявил директор смотра Альберто Барбера на представлении программы.
Фильмом открытия "Белый шум" Ноа Баумбаха также участвует в борьбе за главный приз. Баумбах вернется в Венецию спустя три года после "Брачной истории". Интонацию "Белого шума" руководство венецианского смотра описало одновременно как "драматическую, ироническую и сатирическую".
Создатель "Реквиема по мечте" и "Черного лебедя" Даррен Аронофски представит драму "Кит" с Бренданом Фрейзером в главной роли.
"Очень долгожданной" Барбера назвал премьеру "Банши Инишира" Мартина МакДонаха, который после успеха "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури" обратился к сюжету, напоминающему о пьесе Сэмуэля Бэккета "В ожидании Годо". В главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон.
Алехандро Гонсалес Иньярриту привезет ностальгическую комедию "Бардо" о журналисте, который возвращается на родину и не узнает ее.
В картине "Блондинка" Эндрю Доминика Ана де Армас перевоплотилась в Мэрилин Монро. Фильм интерпретирует биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс.
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16 июня, 19:52Культура
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Многие фильмы конкурсной программы нынешнего кинофестиваля исследуют семейные отношения, их глубину и противоречия. Лауреат награды Венеции-2011 за карьерные достижения Фредерик Уайзман в "Паре" расскажет о переписке между Львом Толстым и его женой. Лука Гуаданьино, создатель "Назови меня своим именем", привезет в Венецию роуд-муви "Целиком и полностью", героиня которого отправляется на поиски отца. Главную мужскую роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе.
Теме семьи также посвящены "Сын" Флориана Зеллера, который стал экранизацией последней части трилогии французского автора: если "Мать" так и осталась пьесой, то "Отец" два года назад стал режиссерским дебютом Зеллера, к работе над которым он привлек Энтони Хопкинса и Оливию Колман.
Обладательница приза прошлого года за лучшее исполнение Пенелопа Крус на этот раз снялась в любовной истории итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность"). Кейт Бланшетт исполнит роль дирижера в фильме "Тар", названном по фамилии главной героини. Тильда Суинтон выступила в мистической ленте "Вечная дочь".
Вне конкурса в Венеции покажут сразу два сериала мастеров датского кино. Ларс Фон Триер завершил заключительный сезон "Королевства", а Николас Виндинг Рефн снял для стриминга Netflix нуар "Копенгагенский ковбой".
Кадр из тизера третьего сезона сериала Королевство Ларса фон Триера
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На фестивале вне конкурса также состоится премьера посмертной работы обладателя "Золотого льва-2012" Ким Ки Дука, который скончался от коронавируса в Риге в декабре 2020. Последний фильм южнокорейского мастера получил название "Зов бога".
Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 31 августа по 10 сентября.
Кинофестиваль Окно в Европу - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 17:23Культура
Кинофестиваль "Окно в Европу" объявил программу
 
КультураНовости культурыНоа БаумбахДаррен АронофскиМартин МакдонахВенецияРимРигаNetflixчто посмотретьКино и сериалыВенецианский кинофестивальКолин ФарреллАлехандро Гонсалес ИньярритуАна де АрмасМэрилин МонроЛев Толстой (писатель)Энтони ХопкинсПенелопа КрусКейт БланшеттТильда СуинтонЛарс Фон ТриерКим Ки Дук
 
 
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