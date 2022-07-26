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Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане - РИА Новости, 26.07.2022
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https://ria.ru/20220726/fesco-1805165966.html
Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане
Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане - РИА Новости, 26.07.2022
Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане
Компания Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок для доставки товаров в республику из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:47
2022-07-26T18:55
республика татарстан
экономика
алексей кравченко (актер)
фарид абдулганиев
рустам минниханов
турция
оаэ
индия
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Компания Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок для доставки товаров в республику из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей."Директор по продажам и развитию бизнеса ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Алексей Кравченко представил проект дорожной карты по организации регулярных контейнерных перевозок товаров из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии в Татарстан и в обратном направлении с товарами, произведенными на территории республики", - говорится в сообщении по итогам совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг".Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что контейнерные перевозки являются наиболее эффективными с точки зрения скорости доставки и себестоимости."Сейчас только 20% всех поставок импортных товаров в Татарстан и 8% - экспортных поставок татарстанских товаров осуществляется с помощью контейнерных перевозок. Для сравнения, уровень контейнеризации в ЕС достигает 70%, а в среднем по России – 40%. В связи с этим для Республики Татарстан особый интерес представляет сотрудничество с Fesco – одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса", - сказал он.По словам Абдулганиева, предложенная компанией дорожная карта по развитию контейнерных перевозок в Татарстане предусматривает подписание в рамках Владивостокского экономического форума в сентябре 2022 года меморандума о взаимопонимании между Татарстаном и Fesco. В рамках меморандума планируется в октябре-декабре 2022 года запустить регулярные контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle (по маршруту Азия – Владивосток – Казань) и Fesco Kazan Black Sea Shuttle (по маршруту Турция (Индия/ОАЭ) – Новороссийск – Казань). В начале 2023 года предполагается принять решение по перспективам переключения сервисов Fesco на инфраструктуру Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.По итогам обсуждения предложенной дорожной карты президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проект и поручил создать рабочую группу, в которую войдут бизнес-омбудсмен республики, а также руководители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства, промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия. Рабочая группа должна оказать всю необходимую поддержку компании, в том числе помочь оперативно сформировать грузовую базу промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики.
https://ria.ru/20220629/reysy-1799102366.html
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турция
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экономика, алексей кравченко (актер), фарид абдулганиев, рустам минниханов, турция, оаэ, индия, fesco, евросоюз, республика татарстан (татарстан)
18:47 26.07.2022 (обновлено: 18:55 26.07.2022)
 
Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане

Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок в Татарстане

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВагоны почтового контейнерного поезда
Вагоны почтового контейнерного поезда - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вагоны почтового контейнерного поезда . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Компания Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок для доставки товаров в республику из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.
"Директор по продажам и развитию бизнеса ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Алексей Кравченко представил проект дорожной карты по организации регулярных контейнерных перевозок товаров из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии в Татарстан и в обратном направлении с товарами, произведенными на территории республики", - говорится в сообщении по итогам совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг".
Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что контейнерные перевозки являются наиболее эффективными с точки зрения скорости доставки и себестоимости.
"Сейчас только 20% всех поставок импортных товаров в Татарстан и 8% - экспортных поставок татарстанских товаров осуществляется с помощью контейнерных перевозок. Для сравнения, уровень контейнеризации в ЕС достигает 70%, а в среднем по России – 40%. В связи с этим для Республики Татарстан особый интерес представляет сотрудничество с Fesco – одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса", - сказал он.
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По словам Абдулганиева, предложенная компанией дорожная карта по развитию контейнерных перевозок в Татарстане предусматривает подписание в рамках Владивостокского экономического форума в сентябре 2022 года меморандума о взаимопонимании между Татарстаном и Fesco. В рамках меморандума планируется в октябре-декабре 2022 года запустить регулярные контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle (по маршруту АзияВладивостокКазань) и Fesco Kazan Black Sea Shuttle (по маршруту Турция (Индия/ОАЭ) – Новороссийск – Казань). В начале 2023 года предполагается принять решение по перспективам переключения сервисов Fesco на инфраструктуру Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.
По итогам обсуждения предложенной дорожной карты президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проект и поручил создать рабочую группу, в которую войдут бизнес-омбудсмен республики, а также руководители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства, промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия. Рабочая группа должна оказать всю необходимую поддержку компании, в том числе помочь оперативно сформировать грузовую базу промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики.

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