18:47 26.07.2022 (обновлено: 18:55 26.07.2022)
Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане
Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок в Татарстане
Вагоны почтового контейнерного поезда . Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Компания Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок для доставки товаров в республику из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.
"Директор по продажам и развитию бизнеса ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Алексей Кравченко представил проект дорожной карты по организации регулярных контейнерных перевозок товаров из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии в Татарстан и в обратном направлении с товарами, произведенными на территории республики", - говорится в сообщении по итогам совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг".
Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что контейнерные перевозки являются наиболее эффективными с точки зрения скорости доставки и себестоимости.
"Сейчас только 20% всех поставок импортных товаров в Татарстан и 8% - экспортных поставок татарстанских товаров осуществляется с помощью контейнерных перевозок. Для сравнения, уровень контейнеризации в ЕС достигает 70%, а в среднем по России – 40%. В связи с этим для Республики Татарстан особый интерес представляет сотрудничество с Fesco – одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса", - сказал он.
По словам Абдулганиева, предложенная компанией дорожная карта по развитию контейнерных перевозок в Татарстане предусматривает подписание в рамках Владивостокского экономического форума в сентябре 2022 года меморандума о взаимопонимании между Татарстаном и Fesco. В рамках меморандума планируется в октябре-декабре 2022 года запустить регулярные контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle (по маршруту Азия – Владивосток – Казань) и Fesco Kazan Black Sea Shuttle (по маршруту Турция (Индия/ОАЭ) – Новороссийск – Казань). В начале 2023 года предполагается принять решение по перспективам переключения сервисов Fesco на инфраструктуру Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.
По итогам обсуждения предложенной дорожной карты президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проект и поручил создать рабочую группу, в которую войдут бизнес-омбудсмен республики, а также руководители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства, промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия. Рабочая группа должна оказать всю необходимую поддержку компании, в том числе помочь оперативно сформировать грузовую базу промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики.
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