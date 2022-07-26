https://ria.ru/20220726/fesco-1805165966.html

Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане

Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане - РИА Новости, 26.07.2022

Fesco предложила дорожную карту по развитию перевозок в Татарстане

Компания Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок для доставки товаров в республику из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:47

2022-07-26T18:47

2022-07-26T18:55

республика татарстан

экономика

алексей кравченко (актер)

фарид абдулганиев

рустам минниханов

турция

оаэ

индия

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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Компания Fesco предложила дорожную карту по развитию контейнерных перевозок для доставки товаров в республику из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей."Директор по продажам и развитию бизнеса ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Алексей Кравченко представил проект дорожной карты по организации регулярных контейнерных перевозок товаров из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии в Татарстан и в обратном направлении с товарами, произведенными на территории республики", - говорится в сообщении по итогам совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг".Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что контейнерные перевозки являются наиболее эффективными с точки зрения скорости доставки и себестоимости."Сейчас только 20% всех поставок импортных товаров в Татарстан и 8% - экспортных поставок татарстанских товаров осуществляется с помощью контейнерных перевозок. Для сравнения, уровень контейнеризации в ЕС достигает 70%, а в среднем по России – 40%. В связи с этим для Республики Татарстан особый интерес представляет сотрудничество с Fesco – одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса", - сказал он.По словам Абдулганиева, предложенная компанией дорожная карта по развитию контейнерных перевозок в Татарстане предусматривает подписание в рамках Владивостокского экономического форума в сентябре 2022 года меморандума о взаимопонимании между Татарстаном и Fesco. В рамках меморандума планируется в октябре-декабре 2022 года запустить регулярные контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle (по маршруту Азия – Владивосток – Казань) и Fesco Kazan Black Sea Shuttle (по маршруту Турция (Индия/ОАЭ) – Новороссийск – Казань). В начале 2023 года предполагается принять решение по перспективам переключения сервисов Fesco на инфраструктуру Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.По итогам обсуждения предложенной дорожной карты президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проект и поручил создать рабочую группу, в которую войдут бизнес-омбудсмен республики, а также руководители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства, промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия. Рабочая группа должна оказать всю необходимую поддержку компании, в том числе помочь оперативно сформировать грузовую базу промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики.

https://ria.ru/20220629/reysy-1799102366.html

https://ria.ru/20220629/tatarstan-1798929002.html

турция

оаэ

индия

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей кравченко (актер), фарид абдулганиев, рустам минниханов, турция, оаэ, индия, fesco, евросоюз, республика татарстан (татарстан)