10:00 26.07.2022 (обновлено: 11:38 26.07.2022)
Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана
Смотр "Черешневый лес" представит московскую премьера "Чайки. Балетной истории" Эйфмана
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес"/ Евгений Матвеев"Чайка. Балетная история"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес"/ Евгений Матвеев
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Открытый Фестиваль искусств "Черешневый лес" представит на Новой сцене Большого театра московскую премьеру Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Бориса Эйфмана, сообщает пресс-служба. Постановка называется "Чайка. Балетная история".
"Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, – о самой сути театра", — говорит Борис Эйфман.
"Чайка. Балетная история" — хореографическая интерпретация пьесы Чехова.
Постановка погружает "в неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис – манящий и поражающий контрастами. В нем любовные интриги переплетены с муками творчества, личные драмы – с загадками рождения работ художников", рассказывают в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Майкл Кури"Чайка. Балетная история"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Майкл Кури
"Чайка. Балетная история"
"Открывая неизвестное" в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства", — уточняется в пресс-релизе.
Показы пройдут 27 и 28 июля.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Евгений Матвеев"Чайка. Балетная история"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Евгений Матвеев
"Чайка. Балетная история"
Также 29 июля на московских гастролях Театр балета Бориса Эйфмана покажет постановку "Роден, ее вечный идол". С нее в 2012 году началась десятилетняя дружба и сотрудничество петербургской труппы и фестиваля искусств "Черешневый лес".