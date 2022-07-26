Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220726/eyfman-1804855884.html
Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана
Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана - РИА Новости, 26.07.2022
Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана
Открытый Фестиваль искусств "Черешневый лес" представит на Новой сцене Большого театра московскую премьеру Санкт-Петербургского государственного академического... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:00
2022-07-26T11:38
культура
новости культуры
театр
черешневый лес (фестиваль)
борис эйфман
большой театр
куда сходить
театр балета бориса эйфмана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804852204_0:90:2500:1497_1920x0_80_0_0_35199d3a8fc14e9b888d3c0b9a7a9bb3.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Открытый Фестиваль искусств "Черешневый лес" представит на Новой сцене Большого театра московскую премьеру Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Бориса Эйфмана, сообщает пресс-служба. Постановка называется "Чайка. Балетная история"."Чайка. Балетная история" — хореографическая интерпретация пьесы Чехова. Постановка погружает "в неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис – манящий и поражающий контрастами. В нем любовные интриги переплетены с муками творчества, личные драмы – с загадками рождения работ художников", рассказывают в пресс-службе. "Открывая неизвестное" в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства", — уточняется в пресс-релизе.Показы пройдут 27 и 28 июля. Также 29 июля на московских гастролях Театр балета Бориса Эйфмана покажет постановку "Роден, ее вечный идол". С нее в 2012 году началась десятилетняя дружба и сотрудничество петербургской труппы и фестиваля искусств "Черешневый лес".
https://ria.ru/20220715/gastroli-1802644124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804852204_195:0:2418:1667_1920x0_80_0_0_38f3920190182cf0a593d484ec3e823a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, черешневый лес (фестиваль), борис эйфман, большой театр, куда сходить , театр балета бориса эйфмана
10:00 26.07.2022 (обновлено: 11:38 26.07.2022)
 
Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана

Смотр "Черешневый лес" представит московскую премьера "Чайки. Балетной истории" Эйфмана

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес"/ Евгений Матвеев"Чайка. Балетная история"
Чайка. Балетная история
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес"/ Евгений Матвеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Открытый Фестиваль искусств "Черешневый лес" представит на Новой сцене Большого театра московскую премьеру Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Бориса Эйфмана, сообщает пресс-служба. Постановка называется "Чайка. Балетная история".
"Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, – о самой сути театра", — говорит Борис Эйфман.
"Чайка. Балетная история" — хореографическая интерпретация пьесы Чехова.
Постановка погружает "в неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис – манящий и поражающий контрастами. В нем любовные интриги переплетены с муками творчества, личные драмы – с загадками рождения работ художников", рассказывают в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Майкл Кури"Чайка. Балетная история"
Чайка. Балетная история
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Майкл Кури
"Чайка. Балетная история"
"Открывая неизвестное" в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства", — уточняется в пресс-релизе.
Показы пройдут 27 и 28 июля.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Евгений Матвеев"Чайка. Балетная история"
Чайка. Балетная история
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Черешневый лес" / Евгений Матвеев
"Чайка. Балетная история"
Также 29 июля на московских гастролях Театр балета Бориса Эйфмана покажет постановку "Роден, ее вечный идол". С нее в 2012 году началась десятилетняя дружба и сотрудничество петербургской труппы и фестиваля искусств "Черешневый лес".
Олег Габышев в роли Чайковского в сцене из балета Бориса Эйфмана Чайковский. PRO et CONTRA Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 11:35Культура
Эйфман рассказал о гастролях Театра балета по России и ближнему зарубежью
 
КультураНовости культурыТеатрЧерешневый лес (фестиваль)Борис ЭйфманБольшой театркуда сходитьТеатр балета Бориса Эйфмана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала