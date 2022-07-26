https://ria.ru/20220726/eyfman-1804855884.html

Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана

Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана - РИА Новости, 26.07.2022

Фестиваль "Черешневый лес" представит московскую премьеру балета Эйфмана

Открытый Фестиваль искусств "Черешневый лес" представит на Новой сцене Большого театра московскую премьеру Санкт-Петербургского государственного академического... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:00

2022-07-26T10:00

2022-07-26T11:38

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театр балета бориса эйфмана

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Открытый Фестиваль искусств "Черешневый лес" представит на Новой сцене Большого театра московскую премьеру Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета Бориса Эйфмана, сообщает пресс-служба. Постановка называется "Чайка. Балетная история"."Чайка. Балетная история" — хореографическая интерпретация пьесы Чехова. Постановка погружает "в неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис – манящий и поражающий контрастами. В нем любовные интриги переплетены с муками творчества, личные драмы – с загадками рождения работ художников", рассказывают в пресс-службе. "Открывая неизвестное" в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства", — уточняется в пресс-релизе.Показы пройдут 27 и 28 июля. Также 29 июля на московских гастролях Театр балета Бориса Эйфмана покажет постановку "Роден, ее вечный идол". С нее в 2012 году началась десятилетняя дружба и сотрудничество петербургской труппы и фестиваля искусств "Черешневый лес".

https://ria.ru/20220715/gastroli-1802644124.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, черешневый лес (фестиваль), борис эйфман, большой театр, куда сходить , театр балета бориса эйфмана