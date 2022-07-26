https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html
Би-би-си заплатит до 17 миллионов фунтов стерлингов из-за Евровидения
Би-би-си заплатит до 17 миллионов фунтов стерлингов из-за Евровидения - РИА Новости, 26.07.2022
Би-би-си заплатит до 17 миллионов фунтов стерлингов из-за Евровидения
Телевещательной корпорации Би-би-си, пытающейся сократить свои расходы, придется заплатить до 17 миллионов фунтов стерлингов в связи с проведением в Британии... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:34
2022-07-26T16:34
2022-07-26T16:38
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Телевещательной корпорации Би-би-си, пытающейся сократить свои расходы, придется заплатить до 17 миллионов фунтов стерлингов в связи с проведением в Британии музыкального конкурса Евровидение, пишет газета Daily Mail.Би-би-си необходимо сократить расходы в этом году на 500 миллионов фунтов стерлингов после значительного урезания финансирования. При этом корпорации придется взять на себя большую часть расходов на проведение конкурса в 2023 году, сообщает издание.Конкурс частично спонсируется за счет вложений вещательных компаний стран-участниц, которые в общей сложности покрывают расходы в 5,3 миллиона фунта стерлингов, говорится в материале.Телевещательная компания принимающей страны – в этом случае Би-би-си – вносит от 8 до 17 миллионов фунтов стерлингов. Точная сумма, по словам организаторов, зависит от конкретных обстоятельств и доступных средств.Корпорация уже потеряла 1200 сотрудников и значительную часть прибыли на фоне роста инфляции за последние несколько лет, отмечает Daily Mail. Би-би-си также придется сократить траты на 285 миллионов фунтов стерлингов после того, как правительство заморозило лицензионный сбор на ближайшие два года.Накануне Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году Евровидение пройдет в Великобритании. Более 15 городов выразили интерес в проведении конкурса. Украина как страна, победившая в шоу в этом году, сразу пройдет в финал.
https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804779397.html
https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, би-би-си, евровидение, шоу-бизнес
16:34 26.07.2022 (обновлено: 16:38 26.07.2022)
Би-би-си заплатит до 17 миллионов фунтов стерлингов из-за Евровидения
Би-би-си придется заплатить до 17 миллионов фунтов стерлингов за Евровидение в Британии
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Телевещательной корпорации Би-би-си, пытающейся сократить свои расходы, придется заплатить до 17 миллионов фунтов стерлингов в связи с проведением в Британии музыкального конкурса Евровидение, пишет газета Daily Mail.
Би-би-си необходимо сократить расходы в этом году на 500 миллионов фунтов стерлингов после значительного урезания финансирования. При этом корпорации придется взять на себя большую часть расходов на проведение конкурса в 2023 году, сообщает издание.
Конкурс частично спонсируется за счет вложений вещательных компаний стран-участниц, которые в общей сложности покрывают расходы в 5,3 миллиона фунта стерлингов, говорится в материале.
Телевещательная компания принимающей страны – в этом случае Би-би-си
– вносит от 8 до 17 миллионов фунтов стерлингов. Точная сумма, по словам организаторов, зависит от конкретных обстоятельств и доступных средств.
Корпорация уже потеряла 1200 сотрудников и значительную часть прибыли на фоне роста инфляции за последние несколько лет, отмечает Daily Mail. Би-би-си также придется сократить траты на 285 миллионов фунтов стерлингов после того, как правительство заморозило лицензионный сбор на ближайшие два года.
Накануне Европейский вещательный союз (EBU) сообщил
, что в 2023 году Евровидение пройдет в Великобритании
. Более 15 городов выразили интерес в проведении конкурса. Украина
как страна, победившая в шоу в этом году, сразу пройдет в финал.