15:58 26.07.2022 (обновлено: 16:39 26.07.2022)
В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи
Президент Путин проведет переговоры с турецким коллегой Эрдоганом в Сочи 5 августа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT Haber.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом", — заявили в эфире.
Ожидается, что он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и "продуктовую сделку".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа примет Эрдогана в Сочи.
В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.
25 июля, 22:40Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину