https://ria.ru/20220726/erdogan-1805102689.html

В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи

В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи - РИА Новости, 26.07.2022

В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:58

2022-07-26T15:58

2022-07-26T16:39

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

россия

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_0:142:2912:1780_1920x0_80_0_0_665b0b77c6e16f607bf0203f7e4aba92.jpg

АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT Haber."Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом", — заявили в эфире.Ожидается, что он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и "продуктовую сделку".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа примет Эрдогана в Сочи.В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.

https://ria.ru/20220726/stambul-1805038536.html

https://ria.ru/20220725/otnoshenie-1804908778.html

турция

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, сочи