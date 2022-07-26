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В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи - РИА Новости, 26.07.2022
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В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи
В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи - РИА Новости, 26.07.2022
В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:58
2022-07-26T16:39
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
сочи
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT Haber."Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом", — заявили в эфире.Ожидается, что он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и "продуктовую сделку".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа примет Эрдогана в Сочи.В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.
https://ria.ru/20220726/stambul-1805038536.html
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, сочи
15:58 26.07.2022 (обновлено: 16:39 26.07.2022)
 
В Турции анонсировали визит Эрдогана в Сочи

Президент Путин проведет переговоры с турецким коллегой Эрдоганом в Сочи 5 августа

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT Haber.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом", — заявили в эфире.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:37
В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу
Ожидается, что он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и "продуктовую сделку".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин 5 августа примет Эрдогана в Сочи.
В Стамбуле 22 июля подписали пакет из двух документов: "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.
Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 19 июля в Тегеране в рамках саммита в астанинском формате. Также они встретились с рахбаром Ирана Али Хаменеи и президентом страны Ибрахимом Раиси.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 22:40
Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину
 
ТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияСочи
 
 
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