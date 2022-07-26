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На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины - РИА Новости, 26.07.2022
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На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины
На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины - РИА Новости, 26.07.2022
На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины
Петиция о предоставлении украинского гражданства подавшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на пост... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:52
2022-07-26T16:52
в мире
борис джонсон
украина
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Петиция о предоставлении украинского гражданства подавшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения в Украину; образованность в политической, финансовой и юридических сферах", - говорится в тексте петиции на сайте Зеленского.Петиция внесена во вторник, она набрала более 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.
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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, владимир зеленский
16:52 26.07.2022
 
На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины

На сайт Зеленского внесли петицию о выдаче Джонсону гражданства и выдвижении в премьеры

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeБорис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Петиция о предоставлении украинского гражданства подавшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
"Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения в Украину; образованность в политической, финансовой и юридических сферах", - говорится в тексте петиции на сайте Зеленского.
Петиция внесена во вторник, она набрала более 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.
Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
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В миреБорис ДжонсонУкраинаВеликобританияВладимир Зеленский
 
 
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