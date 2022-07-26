https://ria.ru/20220726/dzhonson-1805125060.html

На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины

На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины - РИА Новости, 26.07.2022

На сайт Зеленского внесли петицию о назначении Джонсона премьером Украины

Петиция о предоставлении украинского гражданства подавшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на пост... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:52

2022-07-26T16:52

2022-07-26T16:52

в мире

борис джонсон

украина

великобритания

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796281387_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_fb65737dd939b8fe204fdc9641216ddc.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Петиция о предоставлении украинского гражданства подавшему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьера зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского."Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения в Украину; образованность в политической, финансовой и юридических сферах", - говорится в тексте петиции на сайте Зеленского.Петиция внесена во вторник, она набрала более 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, украина, великобритания, владимир зеленский