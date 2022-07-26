https://ria.ru/20220726/dtp-1805201631.html

Подросток за рулем ВАЗ устроил смертельное ДТП на Урале

Подросток за рулем ВАЗ устроил смертельное ДТП на Урале - РИА Новости, 26.07.2022

Подросток за рулем ВАЗ устроил смертельное ДТП на Урале

Несовершеннолетний водитель, находившийся за рулем легковушки, столкнулся с грузовиком в Свердловской области, в результате ДТП сам водитель и его 12-летняя... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:47

2022-07-26T21:47

2022-07-26T21:47

происшествия

верхотурье

гибдд мвд рф

россия

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний водитель, находившийся за рулем легковушки, столкнулся с грузовиком в Свердловской области, в результате ДТП сам водитель и его 12-летняя пассажирка погибли, еще одна получила травмы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.По данным ведомства, днем во вторник на 17-м километре автодороги "село Прокопьевская Салда - село Пия" 16-летний водитель автомобиля ВАЗ без прав не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Урал", груженным древесиной. Как пояснил водитель лесовоза, автомобиль резко выехал на его полосу, поэтому столкновения избежать не удалось."В результате аварии погибли водитель и 12-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, еще одна 14-летняя пассажирка данного транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение. Установлено, что водитель и две пассажирки автомобиля ВАЗ не были пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.Как уточнили в ГИБДД, подросток, находившийся за рулем легковушки, гостил у бабушки, знал, где она хранит ключи от автомобиля. Родители молодого человека живут в Верхотурье, и они не знали, что он взял ключи и поехал кататься, бабушка юноши ничего пояснить не смогла. Девочки, находившиеся в машине, являлись сестрами, их родители также не знали, что они поехали кататься, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html

https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html

верхотурье

россия

урал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, верхотурье, гибдд мвд рф, россия, урал