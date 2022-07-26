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В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв - РИА Новости, 26.07.2022
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В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв - РИА Новости, 26.07.2022
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв
Два человека погибли и один пострадал после падения "Газели" в обрыв в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:46
2022-07-26T19:03
происшествия
гумбетовский район
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
кизилюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал после падения "Газели" в обрыв в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, 57-летний житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем "ГАЗ-330232" в горном лесном массиве в Гумбетовском районе, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 150 метров."В результате произошедшего водитель "ГАЗ-330232" и его 65-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир - 23-летний житель Кизилюртовского района - с различными телесными повреждениями доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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гумбетовский район
россия
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происшествия, гумбетовский район, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, кизилюртовский район
18:46 26.07.2022 (обновлено: 19:03 26.07.2022)
 
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв

В Дагестане два человека погибли и один пострадал из-за падения грузовой "Газели" в обрыв

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал после падения "Газели" в обрыв в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации правоохранителей, 57-летний житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем "ГАЗ-330232" в горном лесном массиве в Гумбетовском районе, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 150 метров.
"В результате произошедшего водитель "ГАЗ-330232" и его 65-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир - 23-летний житель Кизилюртовского района - с различными телесными повреждениями доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГумбетовский районРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияКизилюртовский район
 
 
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