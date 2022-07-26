https://ria.ru/20220726/dtp-1805165823.html
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв - РИА Новости, 26.07.2022
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв
Два человека погибли и один пострадал после падения "Газели" в обрыв в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:46
2022-07-26T18:46
2022-07-26T19:03
происшествия
гумбетовский район
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
кизилюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал после падения "Газели" в обрыв в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, 57-летний житель Кизилюртовского района, управляя автомобилем "ГАЗ-330232" в горном лесном массиве в Гумбетовском районе, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 150 метров."В результате произошедшего водитель "ГАЗ-330232" и его 65-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир - 23-летний житель Кизилюртовского района - с различными телесными повреждениями доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211108/dtp-1758032667.html
гумбетовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гумбетовский район, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, кизилюртовский район
18:46 26.07.2022 (обновлено: 19:03 26.07.2022)
В Дагестане два человека погибли из-за падения "Газели" в обрыв
В Дагестане два человека погибли и один пострадал из-за падения грузовой "Газели" в обрыв