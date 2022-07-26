Чебоксары и Торез стали городами-побратимами
Чебоксары и Торез подписали соглашение об установлении дружественных отношений
Вид новых кварталов города Чебоксары. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чебоксары и донбасский Торез стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в рамках визита делегации Чувашии в ДНР.
"Соглашение об установлении дружественных отношений подписано главой администрации Чебоксар Денисом Спириным и главой администрации Тореза Дмитрием Лысенко в рамках визита делегации Чувашской Республики в Донецкую Народную Республику", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.
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В сообщении отмечается, что документ заключается для открытого сотрудничества в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономических областях. Чебоксары и Торез будут содействовать друг другу в привлечении инвестиций, реализовывать программы обмена для школьников, студентов и педагогов, укреплять отношения между творческими коллективами, организовывать совместные мероприятия, развивать туризм.
"Сегодня для нас очень значимый день. Побратимство двух городов - это прежде всего преемственность исторических событий, возрождение традиций, обмен опытом. Чебоксары и Торез, Донецкая Народная Республика и Чувашия укрепляют свои отношения сразу в нескольких сферах. На наших территориях живут трудолюбивые, открытые люди, они берегут мир и счастье на своей земле", – сказал Спирин на церемонии подписания.
Как сообщает пресс-служба, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности установить побратимские отношения с Торезом на Чебоксарском экономическом форуме, который в рамках рабочего визита посетила делегация из ДНР.
"Буквально через месяц у нас отмечается день города Чебоксары. Приглашаем делегацию города Торез, чтобы посмотреть город-побратим и к этому времени проработать дальнейшее развитие наших отношений. Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей", - сказал Николаев, его слова приводятся в сообщении.
Сейчас у Чебоксар 5 городов-побратимов помимо Тореза: Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Куба), Эгер (Венгрия), Гродно в Белоруссии, Аньцин китайской провинции Аньхой и столица Абхазии Сухум.