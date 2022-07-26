https://ria.ru/20220726/donbass-1805148741.html

Чебоксары и Торез стали городами-побратимами

Чебоксары и Торез стали городами-побратимами - РИА Новости, 26.07.2022

Чебоксары и Торез стали городами-побратимами

Чебоксары и донбасский Торез стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в рамках визита делегации Чувашии в ДНР. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:50

2022-07-26T17:50

2022-07-26T17:50

в мире

олег николаев (политик)

торез

чебоксары

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чебоксары и донбасский Торез стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в рамках визита делегации Чувашии в ДНР."Соглашение об установлении дружественных отношений подписано главой администрации Чебоксар Денисом Спириным и главой администрации Тореза Дмитрием Лысенко в рамках визита делегации Чувашской Республики в Донецкую Народную Республику", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.В сообщении отмечается, что документ заключается для открытого сотрудничества в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономических областях. Чебоксары и Торез будут содействовать друг другу в привлечении инвестиций, реализовывать программы обмена для школьников, студентов и педагогов, укреплять отношения между творческими коллективами, организовывать совместные мероприятия, развивать туризм.Как сообщает пресс-служба, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности установить побратимские отношения с Торезом на Чебоксарском экономическом форуме, который в рамках рабочего визита посетила делегация из ДНР."Буквально через месяц у нас отмечается день города Чебоксары. Приглашаем делегацию города Торез, чтобы посмотреть город-побратим и к этому времени проработать дальнейшее развитие наших отношений. Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей", - сказал Николаев, его слова приводятся в сообщении.Сейчас у Чебоксар 5 городов-побратимов помимо Тореза: Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Куба), Эгер (Венгрия), Гродно в Белоруссии, Аньцин китайской провинции Аньхой и столица Абхазии Сухум.

https://ria.ru/20220517/pobratimy-1789044168.html

https://ria.ru/20220524/goroda-1790336464.html

торез

чебоксары

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олег николаев (политик), торез, чебоксары, донецкая народная республика