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Чебоксары и Торез стали городами-побратимами - РИА Новости, 26.07.2022
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Чебоксары и Торез стали городами-побратимами
Чебоксары и Торез стали городами-побратимами - РИА Новости, 26.07.2022
Чебоксары и Торез стали городами-побратимами
Чебоксары и донбасский Торез стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в рамках визита делегации Чувашии в ДНР. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:50
2022-07-26T17:50
в мире
олег николаев (политик)
торез
чебоксары
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чебоксары и донбасский Торез стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в рамках визита делегации Чувашии в ДНР."Соглашение об установлении дружественных отношений подписано главой администрации Чебоксар Денисом Спириным и главой администрации Тореза Дмитрием Лысенко в рамках визита делегации Чувашской Республики в Донецкую Народную Республику", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.В сообщении отмечается, что документ заключается для открытого сотрудничества в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономических областях. Чебоксары и Торез будут содействовать друг другу в привлечении инвестиций, реализовывать программы обмена для школьников, студентов и педагогов, укреплять отношения между творческими коллективами, организовывать совместные мероприятия, развивать туризм.Как сообщает пресс-служба, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности установить побратимские отношения с Торезом на Чебоксарском экономическом форуме, который в рамках рабочего визита посетила делегация из ДНР."Буквально через месяц у нас отмечается день города Чебоксары. Приглашаем делегацию города Торез, чтобы посмотреть город-побратим и к этому времени проработать дальнейшее развитие наших отношений. Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей", - сказал Николаев, его слова приводятся в сообщении.Сейчас у Чебоксар 5 городов-побратимов помимо Тореза: Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Куба), Эгер (Венгрия), Гродно в Белоруссии, Аньцин китайской провинции Аньхой и столица Абхазии Сухум.
https://ria.ru/20220517/pobratimy-1789044168.html
https://ria.ru/20220524/goroda-1790336464.html
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в мире, олег николаев (политик), торез, чебоксары, донецкая народная республика
17:50 26.07.2022
 
Чебоксары и Торез стали городами-побратимами

Чебоксары и Торез подписали соглашение об установлении дружественных отношений

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид новых кварталов города Чебоксары
Вид новых кварталов города Чебоксары - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Вид новых кварталов города Чебоксары. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чебоксары и донбасский Торез стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в рамках визита делегации Чувашии в ДНР.
"Соглашение об установлении дружественных отношений подписано главой администрации Чебоксар Денисом Спириным и главой администрации Тореза Дмитрием Лысенко в рамках визита делегации Чувашской Республики в Донецкую Народную Республику", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.
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В сообщении отмечается, что документ заключается для открытого сотрудничества в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономических областях. Чебоксары и Торез будут содействовать друг другу в привлечении инвестиций, реализовывать программы обмена для школьников, студентов и педагогов, укреплять отношения между творческими коллективами, организовывать совместные мероприятия, развивать туризм.
"Сегодня для нас очень значимый день. Побратимство двух городов - это прежде всего преемственность исторических событий, возрождение традиций, обмен опытом. Чебоксары и Торез, Донецкая Народная Республика и Чувашия укрепляют свои отношения сразу в нескольких сферах. На наших территориях живут трудолюбивые, открытые люди, они берегут мир и счастье на своей земле", – сказал Спирин на церемонии подписания.
Как сообщает пресс-служба, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности установить побратимские отношения с Торезом на Чебоксарском экономическом форуме, который в рамках рабочего визита посетила делегация из ДНР.
"Буквально через месяц у нас отмечается день города Чебоксары. Приглашаем делегацию города Торез, чтобы посмотреть город-побратим и к этому времени проработать дальнейшее развитие наших отношений. Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей", - сказал Николаев, его слова приводятся в сообщении.
Сейчас у Чебоксар 5 городов-побратимов помимо Тореза: Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Куба), Эгер (Венгрия), Гродно в Белоруссии, Аньцин китайской провинции Аньхой и столица Абхазии Сухум.
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В миреОлег Николаев (политик)ТорезЧебоксарыДонецкая Народная Республика
 
 
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