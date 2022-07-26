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В США отказали Украине в праве на борщ - РИА Новости, 26.07.2022
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В США отказали Украине в праве на борщ
В США отказали Украине в праве на борщ - РИА Новости, 26.07.2022
В США отказали Украине в праве на борщ
Украина не может заявлять исключительные права на борщ, к такому выводу в статье для издания The American Conservative пришла Катя Седжвик. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T00:50
2022-07-26T00:50
в мире
украина
россия
юнеско
сша
борщ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина не может заявлять исключительные права на борщ, к такому выводу в статье для издания The American Conservative пришла Катя Седжвик.История, отмечает она, не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.Борщ, пишет Седжвик, явно старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу."Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмируется в статье.Ранее культура приготовления борща была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку на Украине идет вооруженный конфликт. При этом оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне "своровали" блюдо.При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, юнеско, сша, борщ
00:50 26.07.2022
 
В США отказали Украине в праве на борщ

TAC: у Украины нет исключительных прав на борщ, который могли придумать даже французы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТарелка с борщом
Тарелка с борщом - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Тарелка с борщом. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина не может заявлять исключительные права на борщ, к такому выводу в статье для издания The American Conservative пришла Катя Седжвик.
История, отмечает она, не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.
Борщ, пишет Седжвик, явно старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу.
"Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмируется в статье.
Девушка ест борщ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля 2021, 15:11
Google признал борщ российским блюдом
Ранее культура приготовления борща была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку на Украине идет вооруженный конфликт. При этом оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне "своровали" блюдо.
При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияЮНЕСКОСШАБорщ
 
 
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