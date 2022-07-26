https://ria.ru/20220726/borsch-1804916760.html

В США отказали Украине в праве на борщ

В США отказали Украине в праве на борщ - РИА Новости, 26.07.2022

В США отказали Украине в праве на борщ

Украина не может заявлять исключительные права на борщ, к такому выводу в статье для издания The American Conservative пришла Катя Седжвик. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T00:50

2022-07-26T00:50

2022-07-26T00:50

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина не может заявлять исключительные права на борщ, к такому выводу в статье для издания The American Conservative пришла Катя Седжвик.История, отмечает она, не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.Борщ, пишет Седжвик, явно старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу."Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмируется в статье.Ранее культура приготовления борща была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку на Украине идет вооруженный конфликт. При этом оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне "своровали" блюдо.При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210420/borsch-1729113992.html

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в мире, украина, россия, юнеско, сша, борщ