В США отказали Украине в праве на борщ
TAC: у Украины нет исключительных прав на борщ, который могли придумать даже французы
Тарелка с борщом. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина не может заявлять исключительные права на борщ, к такому выводу в статье для издания The American Conservative пришла Катя Седжвик.
История, отмечает она, не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.
Борщ, пишет Седжвик, явно старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу.
"Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями", - резюмируется в статье.
20 апреля 2021, 15:11Google признал борщ российским блюдом
Ранее культура приготовления борща была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку на Украине идет вооруженный конфликт. При этом оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
"Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584-1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне "своровали" блюдо.
При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.
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