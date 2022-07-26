https://ria.ru/20220726/bilayn-1805118389.html

Билайн опроверг информацию о новой утечке данных клиентов

Билайн опроверг информацию о новой утечке данных клиентов - РИА Новости, 26.07.2022

Билайн опроверг информацию о новой утечке данных клиентов

Мобильный оператор "Билайн" опроверг информацию о новой утечке данных, опубликованные сведения относятся к 2015 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:36

2022-07-26T16:36

2022-07-26T16:46

технологии

билайн

астрахань

тольятти

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мобильный оператор "Билайн" опроверг информацию о новой утечке данных, опубликованные сведения относятся к 2015 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.Ранее во вторник в Telegram-каналах появилось сообщение, что на англоязычном теневом форуме на продажу выставили полную базу данных, собранную из логов (файл с записями о событиях в хронологическом порядке), хранившихся на сервере. Согласно представленной в примере информации, утекшие паспортные данные принадлежали клиентам оператора из Астрахани, Тольятти и Санкт-Петербурга.В сообщении уточняется, что специалисты проверили опубликованные данные - информация датирована 2015 годом. "Никакой новой информации о наших клиентах там нет, только та, что попадала в открытый доступ ранее", - отметили в "Билайне".

https://ria.ru/20220722/dannye-1804193801.html

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технологии, билайн, астрахань, тольятти, санкт-петербург