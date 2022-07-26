14:47 26.07.2022 (обновлено: 15:23 26.07.2022)
Дело Бекмансурова ушло в суд
Генпрокуратура направила в суд дело Бекмансурова, убившего шесть человек в пермском вузе
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском вузе, сообщает надзорное ведомство во вторник.
"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова... Материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд", - сказано в релизе.
По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Еще более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.
Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).
Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым. Ему грозит пожизненный срок заключения.