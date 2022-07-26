https://ria.ru/20220726/bekmansurov-1805082264.html

Дело Бекмансурова ушло в суд

Дело Бекмансурова ушло в суд - РИА Новости, 26.07.2022

Дело Бекмансурова ушло в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском вузе, сообщает надзорное ведомство... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:47

2022-07-26T14:47

2022-07-26T15:23

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

россия

пермский край

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в ходе стрельбы в пермском вузе, сообщает надзорное ведомство во вторник."Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова... Материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд", - сказано в релизе.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23. Еще более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым. Ему грозит пожизненный срок заключения.

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, россия, пермский край, генеральная прокуратура рф