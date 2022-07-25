https://ria.ru/20220725/zelenskiy-1804773966.html

"Свидания все дороже": британцы уличили Джонсона в "романе" с Зеленским

"Свидания все дороже": британцы уличили Джонсона в "романе" с Зеленским - РИА Новости, 25.07.2022

"Свидания все дороже": британцы уличили Джонсона в "романе" с Зеленским

Читатели таблоида Daily Mail осудили планы подавшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона посетить Киев, прежде чем он окончательно покинет... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:45

2022-07-25T13:45

2022-07-25T15:14

в мире

тереза мэй

украина

великобритания

борис джонсон

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели таблоида Daily Mail осудили планы подавшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона посетить Киев, прежде чем он окончательно покинет Даунинг-стрит.Пользователи предположили, что Джонсон больше обеспокоен заботой об украинцах, нежели о собственном народе, и призвали его остаться в гостях навсегда."У меня ужасное предчувствие, что пока он исполняет обязанности премьера-министра, он хочет отдать еще больше денег и оружия Украине до того, как уйдет с поста", — отметил ThatcherGB."Отправит еще больше оружия, которое продает его украинский дружок, чтобы забрать свои 50 процентов", — предположил Lord Dark Helmet of."Идиот. Потратит еще кучу денег, которых у Британии нет", — посетовал me-again1."Оставьте этого бесполезного болвана у себя. Он худший премьер-министр, который у нас когда-либо был. Никогда не забудем и не простим", — выразил мнение monkeyboy."Борис заботится о них больше, чем о нас", — возмутился DocDaneeka."Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится все дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием", — сыронизировал blueginge41."Бессмысленный пиар-ход, который, без сомнения, дорого обойдется британским налогоплательщикам. Ну и шут", — написал madbike10."Тот, кто придет к власти, должен обуздать эти расходы на Украину. В нашей стране есть более насущные потребности!" — подытожили читатели.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220725/uspekhi-1804689785.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/dzhonson-1804549694.html

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803905683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, тереза мэй, украина, великобритания, борис джонсон, владимир зеленский