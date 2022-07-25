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В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана - РИА Новости, 25.07.2022
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В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана
В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана - РИА Новости, 25.07.2022
В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана
Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать террористической Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил в Душанбе глава... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:32
2022-07-25T17:32
эмомали рахмон
таджикистан
россия
содружество
снг
пивт
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ДУШАНБЕ, 25 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать террористической Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил в Душанбе глава надзорного ведомства Игорь Краснов.До 2015 года ПИВТ была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов.За участие руководства ПИВТ в попытке вооруженного переворота в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно."На прошедшем в июне в Минске заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ нами принят ряд решений, направленных на повышение безопасности стран Содружества. Эту тему планирую обсудить с генеральным прокурором Таджикистана. В частности, проинформирую коллегу о рассмотрении его просьбы о признании в России некоторых организаций террористическими. Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении "Партии исламского возрождения Таджикистана", - сказал Краснов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.ПИВТ признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804840990.html
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эмомали рахмон, таджикистан, россия, содружество , снг, пивт
17:32 25.07.2022
 
В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана

Генпрокуратура попросила запретить в России Партию исламского возрождения Таджикистана

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 25 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать террористической Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил в Душанбе глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
До 2015 года ПИВТ была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
17:27Специальная военная операция на Украине
Прокуроры в ЕС игнорируют действия неонацистов на Украине, заявил Краснов
За участие руководства ПИВТ в попытке вооруженного переворота в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно.
"На прошедшем в июне в Минске заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ нами принят ряд решений, направленных на повышение безопасности стран Содружества. Эту тему планирую обсудить с генеральным прокурором Таджикистана. В частности, проинформирую коллегу о рассмотрении его просьбы о признании в России некоторых организаций террористическими. Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении "Партии исламского возрождения Таджикистана", - сказал Краснов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
ПИВТ признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Проводницы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 15:55
Между Россией и Таджикистаном возобновляется железнодорожное сообщение
 
Эмомали РахмонТаджикистанРоссияСодружествоСНГПИВТ
 
 
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