https://ria.ru/20220725/zapret-1804842236.html

В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана

В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана - РИА Новости, 25.07.2022

В России попросили запретить Партию исламского возрождения Таджикистана

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать террористической Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил в Душанбе глава... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:32

2022-07-25T17:32

2022-07-25T17:32

эмомали рахмон

таджикистан

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содружество

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пивт

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ДУШАНБЕ, 25 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать террористической Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявил в Душанбе глава надзорного ведомства Игорь Краснов.До 2015 года ПИВТ была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве, ее ряды насчитывали 45 тысяч членов.За участие руководства ПИВТ в попытке вооруженного переворота в том же году 14 членов партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, двое осуждены пожизненно."На прошедшем в июне в Минске заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ нами принят ряд решений, направленных на повышение безопасности стран Содружества. Эту тему планирую обсудить с генеральным прокурором Таджикистана. В частности, проинформирую коллегу о рассмотрении его просьбы о признании в России некоторых организаций террористическими. Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении "Партии исламского возрождения Таджикистана", - сказал Краснов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.ПИВТ признана террористической организацией в Таджикистане, а также включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804840990.html

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эмомали рахмон, таджикистан, россия, содружество , снг, пивт