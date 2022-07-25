https://ria.ru/20220725/yarmarki-1804740364.html

Глава Приамурья поручил организовать ярмарки выходного дня

Глава Приамурья поручил организовать ярмарки выходного дня - РИА Новости, 25.07.2022

Глава Приамурья поручил организовать ярмарки выходного дня

Глава Приамурья Василий Орлов поручил организовать работу сельскохозяйственных ярмарок выходного дня во всех районах области, сообщает региональное... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:51

2022-07-25T11:51

2022-07-25T11:51

амурская область

экономика

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил организовать работу сельскохозяйственных ярмарок выходного дня во всех районах области, сообщает региональное правительство.На заседании антикризисного штаба, который провёл Орлов, представители властей обсудили организацию ярмарок. Сейчас их проводят Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский, Октябрьский, Серышевский, Сковородинский и Ивановский муниципальный округ. Планируют проведение Бурейский и Завитинский округа, Константиновский, Михайловский, Тамбовский районы."Ярмарки выходного дня уже должны работать во всех районах. Это хорошая антикризисная мера. Там фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию, а люди с невысокими доходами получают возможность купить качественную и свежую продукцию по доступным ценам", - приводятся в сообщении слова губернатора.Ранее власти определили, что в этом году должны быть специальные выгодные условия для амурских фермеров. Так, стоимость торговых мест в Благовещенске с лотка - 300-350 рублей в день, торговля с автомобиля - 350–450. В Свободном - 180-400 рублей в зависимости от места торговли, в Архаринском районе - 100 рублей в день. В остальных районах плата не взимается.Торговые места на ярмарках предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственным товаропроизводителям, фермерам предоставляются без ограничений.С начала года и до середины июля в ярмарках участвовали 1660 производителей и 215 тысяч покупателей, продано 460 тонн продукции агропромышленного комплекса. С 16 июля в городе Благовещенск открылись две сельскохозяйственные ярмарки выходного дня – добавили ещё 120 торговых мест.

https://ria.ru/20220719/granty-1803365904.html

https://ria.ru/20220722/moloko-1804168527.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)