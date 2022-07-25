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В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
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В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян
В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян - РИА Новости, 25.07.2022
В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян
Финляндия сейчас получает в день около одной тысячи заявлений на визы от россиян, рассказала заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:45
2022-07-25T20:56
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия сейчас получает в день около одной тысячи заявлений на визы от россиян, рассказала заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен.С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.По данным финского МИД, в мае было получено около 9,8 тысяч заявлений на предоставление финской визы от россиян, в июне — около 12,3 тысяч, а к 24 июля — около 15,6 тысяч. Количество заявок резко увеличилось с отменой Россией коронавирусных ограничений."С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около одной тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений", — отметила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.По ее данным, количество заявок неуклонно растет с октября прошлого года. "Мы решили действовать на опережение и начали продлевать просроченные двухлетние многократные визы в Финляндию, чтобы избежать самых серьезных задержек после отмены ограничений", — говорит Лиукконен.Однако количество заявок все еще невелико по сравнению с периодом до начала пандемии. Например, количество заявлений в начале июля составляло около 15 процентов от уровня 2019 года, отмечает издание.
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новости - туризм, финляндия, украина, россия
20:45 25.07.2022 (обновлено: 20:56 25.07.2022)
 
В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян

В МИД Финляндии заявили, что получают около тысячи заявлений на визы в день от россиян

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия сейчас получает в день около одной тысячи заявлений на визы от россиян, рассказала заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен.
С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
По данным финского МИД, в мае было получено около 9,8 тысяч заявлений на предоставление финской визы от россиян, в июне — около 12,3 тысяч, а к 24 июля — около 15,6 тысяч. Количество заявок резко увеличилось с отменой Россией коронавирусных ограничений.
"С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около одной тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений", — отметила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.
По ее данным, количество заявок неуклонно растет с октября прошлого года. "Мы решили действовать на опережение и начали продлевать просроченные двухлетние многократные визы в Финляндию, чтобы избежать самых серьезных задержек после отмены ограничений", — говорит Лиукконен.
Однако количество заявок все еще невелико по сравнению с периодом до начала пандемии. Например, количество заявлений в начале июля составляло около 15 процентов от уровня 2019 года, отмечает издание.
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