20:45 25.07.2022 (обновлено: 20:56 25.07.2022)
В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян
В МИД Финляндии заявили, что получают около тысячи заявлений на визы в день от россиян
Шенгенская виза. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия сейчас получает в день около одной тысячи заявлений на визы от россиян, рассказала заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен.
С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
По данным финского МИД, в мае было получено около 9,8 тысяч заявлений на предоставление финской визы от россиян, в июне — около 12,3 тысяч, а к 24 июля — около 15,6 тысяч. Количество заявок резко увеличилось с отменой Россией коронавирусных ограничений.
"С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около одной тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений", — отметила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.
По ее данным, количество заявок неуклонно растет с октября прошлого года. "Мы решили действовать на опережение и начали продлевать просроченные двухлетние многократные визы в Финляндию, чтобы избежать самых серьезных задержек после отмены ограничений", — говорит Лиукконен.
Однако количество заявок все еще невелико по сравнению с периодом до начала пандемии. Например, количество заявлений в начале июля составляло около 15 процентов от уровня 2019 года, отмечает издание.