https://ria.ru/20220725/vizy-1804898452.html

В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян

В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян - РИА Новости, 25.07.2022

В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян

Финляндия сейчас получает в день около одной тысячи заявлений на визы от россиян, рассказала заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:45

2022-07-25T20:45

2022-07-25T20:56

туризм

новости - туризм

финляндия

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Финляндия сейчас получает в день около одной тысячи заявлений на визы от россиян, рассказала заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен.С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.По данным финского МИД, в мае было получено около 9,8 тысяч заявлений на предоставление финской визы от россиян, в июне — около 12,3 тысяч, а к 24 июля — около 15,6 тысяч. Количество заявок резко увеличилось с отменой Россией коронавирусных ограничений."С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около одной тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений", — отметила Лиукконен газете Helsingin Sanomat.По ее данным, количество заявок неуклонно растет с октября прошлого года. "Мы решили действовать на опережение и начали продлевать просроченные двухлетние многократные визы в Финляндию, чтобы избежать самых серьезных задержек после отмены ограничений", — говорит Лиукконен.Однако количество заявок все еще невелико по сравнению с периодом до начала пандемии. Например, количество заявлений в начале июля составляло около 15 процентов от уровня 2019 года, отмечает издание.

https://ria.ru/20220725/estoniya-1804800356.html

финляндия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, финляндия, украина, россия