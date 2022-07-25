https://ria.ru/20220725/ukraina-1804840990.html

Прокуроры в ЕС игнорируют действия неонацистов на Украине, заявил Краснов

Прокуроры в ЕС игнорируют действия неонацистов на Украине, заявил Краснов - РИА Новости, 25.07.2022

Прокуроры в ЕС игнорируют действия неонацистов на Украине, заявил Краснов

Прокурорские службы Евросоюза игнорируют факты преступлений неонацистов на Украине, хотя российские следователи возбудили уже более тысячи дел по ним, заявил... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:27

2022-07-25T17:27

2022-07-25T17:27

специальная военная операция на украине

эмомали рахмон

россия

таджикистан

донбасс

в мире

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ДУШАНБЕ, 25 июл – РИА Новости. Прокурорские службы Евросоюза игнорируют факты преступлений неонацистов на Украине, хотя российские следователи возбудили уже более тысячи дел по ним, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."К сожалению, многие прокурорские службы, особенно в странах Евросоюза, долгое время отказывались замечать факты преступлений неонацистов против мирного населения Донбасса, до сих пор их игнорируют, хотя по ним российскими следственными органами возбуждены и расследуются более тысячи уголовных дел", - сказал Краснов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном."Но отрадно, что в надзорных ведомствах стран Содружества сохраняется трезвый взгляд на происходящее. Убежден, что вектор конструктивного развития наших отношений продолжится и совместными усилиями удастся эффективно противостоять стоящим перед Россией и Таджикистаном угрозам", - добавил Краснов.Краснов прибыл в Душанбе в понедельник с рабочим визитом. Генпрокурор РФ планирует обсудить вопросы защиты прав несовершеннолетних в информационном пространстве, борьбы с киберпреступлениями и охраны окружающей среды.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/neonatsisty-1803974513.html

https://ria.ru/20220521/donbass-1789913747.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эмомали рахмон, россия, таджикистан, донбасс, в мире