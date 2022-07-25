Советник Зеленского оценил ожидаемый дефицит бюджета Украины к концу года

"Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около пяти миллиардов долларов. А мы планировали, что это семь миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35 процентов нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал чиновник в эфире всеукраинского телемарафона.