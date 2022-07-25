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Советник Зеленского оценил ожидаемый дефицит бюджета Украины к концу года - РИА Новости, 25.07.2022
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Советник Зеленского оценил ожидаемый дефицит бюджета Украины к концу года
Советник Зеленского оценил ожидаемый дефицит бюджета Украины к концу года - РИА Новости, 25.07.2022
Советник Зеленского оценил ожидаемый дефицит бюджета Украины к концу года
Ожидается, что дефицит бюджета Украины к концу года составит 50 миллиардов долларов, сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:18
2022-07-25T14:38
экономика
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ожидается, что дефицит бюджета Украины к концу года составит 50 миллиардов долларов, сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.По его словам, ранее ожидалось, что дефицит бюджета по итогам 2022 года составит семь миллиардов долларов, а отношение госдолга к ВВП — 45-47%.Общий долг к объему ВВП составит 70-80 процентов, указал Устенко.Как сообщал глава Минфина Украины Сергей Марченко, три четверти бюджетных расходов приходятся на военные нужды.Кроме того, на минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".
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экономика, украина, сергей марченко
11:18 25.07.2022 (обновлено: 14:38 25.07.2022)
 
Советник Зеленского оценил ожидаемый дефицит бюджета Украины к концу года

Советник Зеленского Устенко ждет дефицита бюджета Украины в 50 миллиардов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ожидается, что дефицит бюджета Украины к концу года составит 50 миллиардов долларов, сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около пяти миллиардов долларов. А мы планировали, что это семь миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35 процентов нашего ВВП. Это очень большой дефицит", — сказал чиновник в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, ранее ожидалось, что дефицит бюджета по итогам 2022 года составит семь миллиардов долларов, а отношение госдолга к ВВП — 45-47%.
Общий долг к объему ВВП составит 70-80 процентов, указал Устенко.
Как сообщал глава Минфина Украины Сергей Марченко, три четверти бюджетных расходов приходятся на военные нужды.
Кроме того, на минувшей неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 16:34
Премьер Украины назвал ежемесячные траты на содержание армии
 
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