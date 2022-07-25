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В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220725/tury-1804759069.html
В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию
В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию - РИА Новости, 25.07.2022
В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию
Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:52
2022-07-25T12:54
новости - туризм
финляндия
эстония
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
finnair
туризм
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии... В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", - указали в АТОР.При этом в ассоциации указали, что до закрытия границ как Финляндия традиционно входила в рейтинг самых востребованных зимних направлений, как и Эстония была популярна благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению. Поэтому туроператоры планируют запустить и зимние туры в саму Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.Ещё один фактор, который увеличит этот спрос, по оценкам экспертов, это то, что с уходом Booking.com из России и блокировками российских банковских карт в Европе есть вероятность перетока к туроператорам тех туристов, кто прежде путешествовал в Финляндию и Эстонию самостоятельно.Граница для туризма между Финляндией и Россией была закрыта с конца марта 2020 года до 15 июля текущего года.
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новости - туризм, финляндия, эстония, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), finnair
12:52 25.07.2022 (обновлено: 12:54 25.07.2022)
 
В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию

В России туроператоры намерены запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию

© Pixabay / pride1979Вируские ворота в Таллине
Вируские ворота в Таллине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Pixabay / pride1979
Вируские ворота в Таллине . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии... В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", - указали в АТОР.
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При этом в ассоциации указали, что до закрытия границ как Финляндия традиционно входила в рейтинг самых востребованных зимних направлений, как и Эстония была популярна благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению. Поэтому туроператоры планируют запустить и зимние туры в саму Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.
Ещё один фактор, который увеличит этот спрос, по оценкам экспертов, это то, что с уходом Booking.com из России и блокировками российских банковских карт в Европе есть вероятность перетока к туроператорам тех туристов, кто прежде путешествовал в Финляндию и Эстонию самостоятельно.
"Пока туроператоры затрудняются оценить объемы такого сдвига, поскольку с момента открытия сухопутных границ прошло меньше двух недель. Увеличения количества обращений туристов участники рынка ждут ближе к осени", - заключили в АТОР.
Граница для туризма между Финляндией и Россией была закрыта с конца марта 2020 года до 15 июля текущего года.
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ТуризмНовости - ТуризмФинляндияЭстонияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Finnair
 
 
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