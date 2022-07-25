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В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию

В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию - РИА Новости, 25.07.2022

В России хотят запустить туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию

Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:52

2022-07-25T12:52

2022-07-25T12:54

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска туров в Европу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии... В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", - указали в АТОР.При этом в ассоциации указали, что до закрытия границ как Финляндия традиционно входила в рейтинг самых востребованных зимних направлений, как и Эстония была популярна благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению. Поэтому туроператоры планируют запустить и зимние туры в саму Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.Ещё один фактор, который увеличит этот спрос, по оценкам экспертов, это то, что с уходом Booking.com из России и блокировками российских банковских карт в Европе есть вероятность перетока к туроператорам тех туристов, кто прежде путешествовал в Финляндию и Эстонию самостоятельно.Граница для туризма между Финляндией и Россией была закрыта с конца марта 2020 года до 15 июля текущего года.

https://ria.ru/20220725/vizy-1804729329.html

https://ria.ru/20220720/shuby-1803503552.html

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новости - туризм, финляндия, эстония, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), finnair