https://ria.ru/20220725/turisty-1804755674.html

Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 25.07.2022

Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали еще двух туристов из группы, застрявшей в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:47

2022-07-25T12:47

2022-07-25T12:47

туризм

ижевск

санкт-петербург

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали еще двух туристов из группы, застрявшей в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России."Помощь для осуществления спуска с горы требовалась еще двум участникам группы – спортсменам из Татарстана и Ижевска. Спасатели эвакуировали их на поляну Чегет, угрозы для их жизни нет, от дальнейшей помощи они отказались", — уточнили в пресс-службе.По данным ведомства, в поисково-спасательных работах участвовали 15 человек и 2 единицы техники.Вечером в воскресенье поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье. Сообщалось, что спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе. Позднее в региональном минспорта рассказали, что это был известный борец вольного стиля Ахмед Жилетежев.

https://ria.ru/20220715/elbrus-1802615609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ижевск, санкт-петербург, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туристы, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), туризм