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Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
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Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии
Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 25.07.2022
Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии
Спасатели эвакуировали еще двух туристов из группы, застрявшей в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:47
2022-07-25T12:47
туризм
ижевск
санкт-петербург
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туристы
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали еще двух туристов из группы, застрявшей в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России."Помощь для осуществления спуска с горы требовалась еще двум участникам группы – спортсменам из Татарстана и Ижевска. Спасатели эвакуировали их на поляну Чегет, угрозы для их жизни нет, от дальнейшей помощи они отказались", — уточнили в пресс-службе.По данным ведомства, в поисково-спасательных работах участвовали 15 человек и 2 единицы техники.Вечером в воскресенье поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье. Сообщалось, что спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе. Позднее в региональном минспорта рассказали, что это был известный борец вольного стиля Ахмед Жилетежев.
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ижевск, санкт-петербург, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туристы, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), туризм
12:47 25.07.2022
 
Спасатели эвакуировали еще двух туристов в Кабардино-Балкарии

МЧС: спасатели эвакуировали еще двух туристов в горах Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ
Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали еще двух туристов из группы, застрявшей в горах Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России.
"Помощь для осуществления спуска с горы требовалась еще двум участникам группы – спортсменам из Татарстана и Ижевска. Спасатели эвакуировали их на поляну Чегет, угрозы для их жизни нет, от дальнейшей помощи они отказались", — уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, в поисково-спасательных работах участвовали 15 человек и 2 единицы техники.
Вечером в воскресенье поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье. Сообщалось, что спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе. Позднее в региональном минспорта рассказали, что это был известный борец вольного стиля Ахмед Жилетежев.
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ТуризмИжевскСанкт-ПетербургЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествиятуристыНовости - ТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)Туризм
 
 
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