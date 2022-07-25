https://ria.ru/20220725/turist-1804716912.html

Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 25.07.2022

Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли тело туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:34

2022-07-25T11:34

2022-07-25T11:34

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

кабардино-балкарская республика (кбр)

новости - туризм

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происшествия

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НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России."Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе", — говорится в релизе.Отмечается, что помощь для спуска с горы требуется еще двум участникам группы. "Работы усложняются труднопроходимостью на данном участке местности", — подчеркивает пресс-служба.Вечером в воскресенье поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели МЧС России.

https://ria.ru/20220725/tonuschiy-1804686547.html

россия

санкт-петербург

эльбрус

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, происшествия, туризм