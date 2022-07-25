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Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220725/turist-1804716912.html
Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии
Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 25.07.2022
Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии
Спасатели нашли тело туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:34
2022-07-25T11:34
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
эльбрус
происшествия
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НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России."Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе", — говорится в релизе.Отмечается, что помощь для спуска с горы требуется еще двум участникам группы. "Работы усложняются труднопроходимостью на данном участке местности", — подчеркивает пресс-служба.Вечером в воскресенье поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели МЧС России.
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россия
санкт-петербург
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, происшествия, туризм
11:34 25.07.2022
 
Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии

Спасатели нашли тело туриста, который упал в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииСпасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 25 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС России.
"Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе", — говорится в релизе.
Отмечается, что помощь для спуска с горы требуется еще двум участникам группы.
"Работы усложняются труднопроходимостью на данном участке местности", — подчеркивает пресс-служба.
Вечером в воскресенье поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы из девяти человек, которая не регистрировалась в МЧС, упал в ущелье. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели МЧС России.
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