Умер бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл
Умер бывший первый министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии Дэвид Тримбл
© Ulster Unionist Party Дэвид Тримбл
© Ulster Unionist Party
Дэвид Тримбл. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший первый министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл скончался в возрасте 77 лет, сообщила возглавляемая им ранее Юнионистская партия Ольстера.
В 1998 году Тримбл совместно с североирландским политиком Джоном Хьюмом стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии.
"Полученные нами сегодня вечером новости глубоко огорчат (людей - ред.) во всей Северной Ирландии и далеко за ее пределами", - приводятся слова действующего главы партии Дуга Битти в заявлении по поводу кончины Тримбла.
Кроме того, Битти отметил, что скончавшийся первый министр был смелым и дальновидным человеком, который "ухватился за возможность мира, когда та представилась, и стремился положить конец десятилетиям насилия", происходившего в Северной Ирландии.
Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил соболезнования. Как он написал в Twitter, Тримбл был "гигантом британской и международной политики", которого запомнят за его интеллект, храбрость и "яростную настойчивость изменить политику к лучшему".
С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.
Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашения Страстной Пятницы, которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.