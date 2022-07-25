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Умер бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл

Умер бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл - РИА Новости, 25.07.2022

Умер бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл

Бывший первый министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл скончался в возрасте 77 лет, сообщила возглавляемая им ранее Юнионистская РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:54

2022-07-25T23:54

2022-07-25T23:54

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший первый министр Северной Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл скончался в возрасте 77 лет, сообщила возглавляемая им ранее Юнионистская партия Ольстера.В 1998 году Тримбл совместно с североирландским политиком Джоном Хьюмом стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии.Кроме того, Битти отметил, что скончавшийся первый министр был смелым и дальновидным человеком, который "ухватился за возможность мира, когда та представилась, и стремился положить конец десятилетиям насилия", происходившего в Северной Ирландии.Объявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил соболезнования. Как он написал в Twitter, Тримбл был "гигантом британской и международной политики", которого запомнят за его интеллект, храбрость и "яростную настойчивость изменить политику к лучшему".В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашения Страстной Пятницы, которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.

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