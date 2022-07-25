КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине
КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине и в других странах
© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
СЕУЛ, 25 июл — РИА Новости. КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний, следует из статьи северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
"США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества", — говорится в сообщении.
По данным ЦТАК, в секретном документе из государственного архива США, полученном в 2010 году, известно, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы "проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны". При этом вместо признания вины и извинений США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, "придираются" к России, называя ее "государством — военным преступником" и распространяют дезинформацию.
Также отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.
"Большинство из таких биолабораторий сосредоточенно в районах вокруг антиамериканских самостоятельных стран… Неслучайны утверждения о том, что за кулисами… кризиса здравоохранения и крупного потрясения от пандемии (коронавируса — ред.) стоят США", — говорится в статье.
Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что на украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.