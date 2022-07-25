https://ria.ru/20220725/terrorizm-1804686040.html

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине - РИА Новости, 25.07.2022

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине

КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T00:49

2022-07-25T00:49

2022-07-25T00:49

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СЕУЛ, 25 июл — РИА Новости. КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний, следует из статьи северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).По данным ЦТАК, в секретном документе из государственного архива США, полученном в 2010 году, известно, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы "проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны". При этом вместо признания вины и извинений США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, "придираются" к России, называя ее "государством — военным преступником" и распространяют дезинформацию.Также отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы."Большинство из таких биолабораторий сосредоточенно в районах вокруг антиамериканских самостоятельных стран… Неслучайны утверждения о том, что за кулисами… кризиса здравоохранения и крупного потрясения от пандемии (коронавируса — ред.) стоят США", — говорится в статье.Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Константин Косачев заявил, что на украинских военнослужащих ставились бактериологические опыты и что на территории Украины проводились эксперименты в сфере крайне опасных инфекционных заболеваний.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220630/biolaboratorii-1799306334.html

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795840824.html

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украина

россия

кндр (северная корея)

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