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В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией

В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 25.07.2022

В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией

Представители Туристического управления Таиланда (ТАТ) и бизнес хотят к зиме восстановить авиасообщение с Россией и начать принимать карту "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:59

2022-07-25T18:59

2022-07-25T18:59

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представители Туристического управления Таиланда (ТАТ) и бизнес хотят к зиме восстановить авиасообщение с Россией и начать принимать карту "Мир", сообщает АТОР.На встрече с турбизнесом заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям ТАТ Сирипакорн Чиаусамут, заявил, что власти королевства заинтересованы в восстановлении массового турпотока из России к зимнему сезону 2022-2023 и "прилагают для осуществления этих целей максимум усилий".В качестве главных мер рассматриваются возобновление прямого авиасообщения и сотрудничество банков Таиланда с российской платежной системой "Мир"."На встрече шли обсуждения как возможных частот регулярных рейсов из РФ, так и различные варианты постановки чартерных рейсов", – рассказал генеральный директор TEZ Tour Андрей Снетков.Более того, по словам экспертов, на днях в зимнем расписании "Аэрофлота" появились прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет на Airbus A330. Однако пока продажа билетов не открыта, а официальных заявлений от перевозчика также еще не поступало.Есть планы по возобновлению рейсов в Россию к предстоящему зимнему сезону и у Thai Airways.В качестве мер поддержки российского турпотока рассматривается и сотрудничество таиландских банков с российской платежной системой "Мир"."Переговоры с банками ведутся уже не первый месяц. Пока можно осторожно сказать, что планы по организации расчетов по картам "Мир" в Таиланде имеют более чем реальные шансы на воплощение. Но предлагаю дождаться итоговых решений", – сказал Снетков.По словам эксперта, туристические власти Таиланда в отношении восстановления российского турпотока настроены "очень решительно".

https://ria.ru/20220707/tailand-1800962521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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