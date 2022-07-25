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В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
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В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией
В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 25.07.2022
В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией
Представители Туристического управления Таиланда (ТАТ) и бизнес хотят к зиме восстановить авиасообщение с Россией и начать принимать карту "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:59
2022-07-25T18:59
туризм
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аэрофлот
airbus a330
новости - туризм
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представители Туристического управления Таиланда (ТАТ) и бизнес хотят к зиме восстановить авиасообщение с Россией и начать принимать карту "Мир", сообщает АТОР.На встрече с турбизнесом заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям ТАТ Сирипакорн Чиаусамут, заявил, что власти королевства заинтересованы в восстановлении массового турпотока из России к зимнему сезону 2022-2023 и "прилагают для осуществления этих целей максимум усилий".В качестве главных мер рассматриваются возобновление прямого авиасообщения и сотрудничество банков Таиланда с российской платежной системой "Мир"."На встрече шли обсуждения как возможных частот регулярных рейсов из РФ, так и различные варианты постановки чартерных рейсов", – рассказал генеральный директор TEZ Tour Андрей Снетков.Более того, по словам экспертов, на днях в зимнем расписании "Аэрофлота" появились прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет на Airbus A330. Однако пока продажа билетов не открыта, а официальных заявлений от перевозчика также еще не поступало.Есть планы по возобновлению рейсов в Россию к предстоящему зимнему сезону и у Thai Airways.В качестве мер поддержки российского турпотока рассматривается и сотрудничество таиландских банков с российской платежной системой "Мир"."Переговоры с банками ведутся уже не первый месяц. Пока можно осторожно сказать, что планы по организации расчетов по картам "Мир" в Таиланде имеют более чем реальные шансы на воплощение. Но предлагаю дождаться итоговых решений", – сказал Снетков.По словам эксперта, туристические власти Таиланда в отношении восстановления российского турпотока настроены "очень решительно".
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туризм, россия, таиланд, tez tour, аэрофлот, airbus a330, новости - туризм, туристы, отдых на море, куда можно лететь
18:59 25.07.2022
 
В Таиланде планируют возобновить прямое авиасообщение с Россией

АТОР: В Таиланде планируют возобновить прямые рейсы в Россию и принимать карту "Мир"

© Pixabay / Michelle_Raponi Пхукет
Пхукет - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Pixabay / Michelle_Raponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представители Туристического управления Таиланда (ТАТ) и бизнес хотят к зиме восстановить авиасообщение с Россией и начать принимать карту "Мир", сообщает АТОР.
На встрече с турбизнесом заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям ТАТ Сирипакорн Чиаусамут, заявил, что власти королевства заинтересованы в восстановлении массового турпотока из России к зимнему сезону 2022-2023 и "прилагают для осуществления этих целей максимум усилий".
В качестве главных мер рассматриваются возобновление прямого авиасообщения и сотрудничество банков Таиланда с российской платежной системой "Мир".
"На встрече шли обсуждения как возможных частот регулярных рейсов из РФ, так и различные варианты постановки чартерных рейсов", – рассказал генеральный директор TEZ Tour Андрей Снетков.
Более того, по словам экспертов, на днях в зимнем расписании "Аэрофлота" появились прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет на Airbus A330. Однако пока продажа билетов не открыта, а официальных заявлений от перевозчика также еще не поступало.
Есть планы по возобновлению рейсов в Россию к предстоящему зимнему сезону и у Thai Airways.
В качестве мер поддержки российского турпотока рассматривается и сотрудничество таиландских банков с российской платежной системой "Мир".
"Переговоры с банками ведутся уже не первый месяц. Пока можно осторожно сказать, что планы по организации расчетов по картам "Мир" в Таиланде имеют более чем реальные шансы на воплощение. Но предлагаю дождаться итоговых решений", – сказал Снетков.
По словам эксперта, туристические власти Таиланда в отношении восстановления российского турпотока настроены "очень решительно".
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ТуризмТуризмРоссияТаиландTez TourАэрофлотAirbus A330Новости - ТуризмтуристыОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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