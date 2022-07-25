Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало обновленное соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Республики Конго ACI. Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора агентства Сергей Кочетков и Генеральный директор ACI Ольга Рашель Мангуандза.
Основная цель документа – прямой обмен контентом, минуя третьи стороны, и организация семинаров по обмену опытом, включая подготовку кадров в технической и журналистской областях.
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После подписания соглашения Сергей Кочетков отметил: "Не секрет, что африканское направление – один из приоритетов для нашей страны на сегодняшний день, и именно поэтому сотрудничество между СМИ двух стран приобретает большую важность. Мы рады, что у нас появился новый канал для получения информации из первых рук о Республике Конго".
В свою очередь, Ольга Рашель Мангуандза прокомментировала: "Хотим отметить, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий наша страна заключает двусторонние соглашения с Россией. Сегодня мы вносим свой вклад в поддержку этих исторических договорённостей в области коммуникации и средств массовой информации, а именно между двумя нашими агентствами - Sputnik со стороны России и Конголезским информационным агентством со стороны Конго".
Подписание прошло при содействии Посольства РФ в Республике Конго. Соглашение с ACI стало вторым документом, подписанным со СМИ Республики Конго в 2022 году. Ранее был заключен меморандум о сотрудничестве с информационным агентством ADIAC.
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