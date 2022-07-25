https://ria.ru/20220725/sputnik-1804786816.html

Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке

Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке - РИА Новости, 25.07.2022

Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке

Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало обновленное соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Республики Конго ACI. Свои... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:40

2022-07-25T14:40

2022-07-25T14:40

россия

москва

республика конго

сергей кочетков

sputnik

миа "россия сегодня"

новости агентства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150577/93/1505779304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b6d752072b17852e7394ee60496453b.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало обновленное соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Республики Конго ACI. Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора агентства Сергей Кочетков и Генеральный директор ACI Ольга Рашель Мангуандза.Основная цель документа – прямой обмен контентом, минуя третьи стороны, и организация семинаров по обмену опытом, включая подготовку кадров в технической и журналистской областях.После подписания соглашения Сергей Кочетков отметил: "Не секрет, что африканское направление – один из приоритетов для нашей страны на сегодняшний день, и именно поэтому сотрудничество между СМИ двух стран приобретает большую важность. Мы рады, что у нас появился новый канал для получения информации из первых рук о Республике Конго".В свою очередь, Ольга Рашель Мангуандза прокомментировала: "Хотим отметить, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий наша страна заключает двусторонние соглашения с Россией. Сегодня мы вносим свой вклад в поддержку этих исторических договорённостей в области коммуникации и средств массовой информации, а именно между двумя нашими агентствами - Sputnik со стороны России и Конголезским информационным агентством со стороны Конго".Подписание прошло при содействии Посольства РФ в Республике Конго. Соглашение с ACI стало вторым документом, подписанным со СМИ Республики Конго в 2022 году. Ранее был заключен меморандум о сотрудничестве с информационным агентством ADIAC.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20220530/prilozhenie-1791800921.html

https://ria.ru/20220614/proekt-1795282029.html

россия

москва

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, республика конго, сергей кочетков, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства