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Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке - РИА Новости, 25.07.2022
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Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке
Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке - РИА Новости, 25.07.2022
Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке
Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало обновленное соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Республики Конго ACI. Свои... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:40
2022-07-25T14:40
россия
москва
республика конго
сергей кочетков
sputnik
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало обновленное соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Республики Конго ACI. Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора агентства Сергей Кочетков и Генеральный директор ACI Ольга Рашель Мангуандза.Основная цель документа – прямой обмен контентом, минуя третьи стороны, и организация семинаров по обмену опытом, включая подготовку кадров в технической и журналистской областях.После подписания соглашения Сергей Кочетков отметил: "Не секрет, что африканское направление – один из приоритетов для нашей страны на сегодняшний день, и именно поэтому сотрудничество между СМИ двух стран приобретает большую важность. Мы рады, что у нас появился новый канал для получения информации из первых рук о Республике Конго".В свою очередь, Ольга Рашель Мангуандза прокомментировала: "Хотим отметить, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий наша страна заключает двусторонние соглашения с Россией. Сегодня мы вносим свой вклад в поддержку этих исторических договорённостей в области коммуникации и средств массовой информации, а именно между двумя нашими агентствами - Sputnik со стороны России и Конголезским информационным агентством со стороны Конго".Подписание прошло при содействии Посольства РФ в Республике Конго. Соглашение с ACI стало вторым документом, подписанным со СМИ Республики Конго в 2022 году. Ранее был заключен меморандум о сотрудничестве с информационным агентством ADIAC.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Алёна Пава
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россия, москва, республика конго, сергей кочетков, sputnik, миа "россия сегодня", новости агентства
14:40 25.07.2022
 

Sputnik продолжает расширение партнерской сети в Центральной Африке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало обновленное соглашение о сотрудничестве с информационным агентством Республики Конго ACI. Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора агентства Сергей Кочетков и Генеральный директор ACI Ольга Рашель Мангуандза.
Основная цель документа – прямой обмен контентом, минуя третьи стороны, и организация семинаров по обмену опытом, включая подготовку кадров в технической и журналистской областях.
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После подписания соглашения Сергей Кочетков отметил: "Не секрет, что африканское направление – один из приоритетов для нашей страны на сегодняшний день, и именно поэтому сотрудничество между СМИ двух стран приобретает большую важность. Мы рады, что у нас появился новый канал для получения информации из первых рук о Республике Конго".
В свою очередь, Ольга Рашель Мангуандза прокомментировала: "Хотим отметить, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий наша страна заключает двусторонние соглашения с Россией. Сегодня мы вносим свой вклад в поддержку этих исторических договорённостей в области коммуникации и средств массовой информации, а именно между двумя нашими агентствами - Sputnik со стороны России и Конголезским информационным агентством со стороны Конго".
Подписание прошло при содействии Посольства РФ в Республике Конго. Соглашение с ACI стало вторым документом, подписанным со СМИ Республики Конго в 2022 году. Ранее был заключен меморандум о сотрудничестве с информационным агентством ADIAC.
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Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
РоссияМоскваРеспублика КонгоСергей КочетковSputnikМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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