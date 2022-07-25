https://ria.ru/20220725/sochi-1804774369.html

Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня

Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня - РИА Новости, 25.07.2022

Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня

После сильного ливня в Сочи пострадали 28 домов, в которых проживают 135 человек, говорится в сообщении администрации города Сочи. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:47

2022-07-25T13:47

2022-07-25T13:47

сочи

происшествия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. После сильного ливня в Сочи пострадали 28 домов, в которых проживают 135 человек, говорится в сообщении администрации города Сочи.Ликвидация последствий ЧС стала главной темой планерного совещания под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского."Мониторинговые группы уже обследовали более 1700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений, в которых проживают 135 человек. Продолжаются подворовые обходы", - говорится в сообщении администрации.Как сообщается, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с ГИБДД и службой эвакуации транспортировано 90 пострадавших от сильного ливня автомобилей. Восстановлено газоснабжение дома №13а по улице Цюрупы, жители получают в полном объеме газ, воду, электричество."Стихия опять испытала город на прочность. Межведомственный городской оперативный штаб снова доказал свою эффективность: и суток не прошло, как у нас уже все в целом восстановлено. При формировании Генерального плана в обязательном порядке необходимо учитывать все наши подпорные стены, объекты и системы ливневых сетей, систему предупреждения о поднятии уровня воды", – отметил Копайгородский, слова которого приводятся в сообщении.Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП, на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. В воскресенье мэром Сочи Алексеем Копайгородским из-за непогоды по всему городу был объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20220725/sochi-1804729668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сочи, происшествия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край