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Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня - РИА Новости, 25.07.2022
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Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня
Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня - РИА Новости, 25.07.2022
Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня
После сильного ливня в Сочи пострадали 28 домов, в которых проживают 135 человек, говорится в сообщении администрации города Сочи. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:47
2022-07-25T13:47
сочи
происшествия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. После сильного ливня в Сочи пострадали 28 домов, в которых проживают 135 человек, говорится в сообщении администрации города Сочи.Ликвидация последствий ЧС стала главной темой планерного совещания под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского."Мониторинговые группы уже обследовали более 1700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений, в которых проживают 135 человек. Продолжаются подворовые обходы", - говорится в сообщении администрации.Как сообщается, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с ГИБДД и службой эвакуации транспортировано 90 пострадавших от сильного ливня автомобилей. Восстановлено газоснабжение дома №13а по улице Цюрупы, жители получают в полном объеме газ, воду, электричество."Стихия опять испытала город на прочность. Межведомственный городской оперативный штаб снова доказал свою эффективность: и суток не прошло, как у нас уже все в целом восстановлено. При формировании Генерального плана в обязательном порядке необходимо учитывать все наши подпорные стены, объекты и системы ливневых сетей, систему предупреждения о поднятии уровня воды", – отметил Копайгородский, слова которого приводятся в сообщении.Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП, на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. В воскресенье мэром Сочи Алексеем Копайгородским из-за непогоды по всему городу был объявлен режим ЧС.
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сочи, происшествия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край
13:47 25.07.2022
 
Власти Сочи рассказали о последствиях сильного ливня

После сильного ливня в Сочи пострадали 28 домов, в которых проживают 135 человек

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАвтомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи
Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. После сильного ливня в Сочи пострадали 28 домов, в которых проживают 135 человек, говорится в сообщении администрации города Сочи.
Ликвидация последствий ЧС стала главной темой планерного совещания под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.
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"Мониторинговые группы уже обследовали более 1700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений, в которых проживают 135 человек. Продолжаются подворовые обходы", - говорится в сообщении администрации.
Как сообщается, по состоянию на утро 25 июля расчищено 16 улиц Центрального района, вывезено почти 170 кубометров грунта. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с ГИБДД и службой эвакуации транспортировано 90 пострадавших от сильного ливня автомобилей. Восстановлено газоснабжение дома №13а по улице Цюрупы, жители получают в полном объеме газ, воду, электричество.
"Стихия опять испытала город на прочность. Межведомственный городской оперативный штаб снова доказал свою эффективность: и суток не прошло, как у нас уже все в целом восстановлено. При формировании Генерального плана в обязательном порядке необходимо учитывать все наши подпорные стены, объекты и системы ливневых сетей, систему предупреждения о поднятии уровня воды", – отметил Копайгородский, слова которого приводятся в сообщении.
Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП, на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. В воскресенье мэром Сочи Алексеем Копайгородским из-за непогоды по всему городу был объявлен режим ЧС.
Последствия наводнения в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

Девушка идет по пострадавшему из-за сильного наводнения Виноградному переулку в Соч
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

Мужчина у автомобиля, пострадавшего из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

Здание пиццерии, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

Последствия сильного наводнения в Сочи
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

Улица Донская в Сочи, пострадавшая из-за сильного наводнения
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Автомобили, пострадавшие из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили на курорте до 23 июля. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский и Центральный районы Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Из-за ливней в городе подтопило городские территории и участки федеральной трассы А-148. По всему городу ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Сильнее всего стихия ударила по микрорайону Донская, где во время дождя погибла женщина. Ее зажало между машиной, унесенной течением воды, и дорожным ограждением.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Мэр города Копайгородский сообщил, что во время сильных ливней в Сочи пострадали более 50 легковых машин.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 10

В Центральном районе Сочи за час выпало 76 миллиметров осадков, затопило подвалы многоквартирных домов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
6 из 10

С раннего утра воскресенья владельцы торговых лавочек, магазинов и ресторанов начали убирать грязь, ветви от деревьев и воду из помещений.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Дожди подтопили 16 городских улиц. Движение транспорта было перекрыто до полной ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В Центральном районе Сочи оползень обвалил подпорную стену, бетонная плита придавила семь автомобилей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Дождями повредило трансформаторные электроподстанции, на восьми улицах было нарушено энергоснабжение.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 10

После ливней в Сочи установилась ясная жаркая погода, город возвращается в привычный ритм жизни. По данным регионального главка МЧС России, подъем уровня воды в реках снизился, угрозы жизнеобеспечению населения нет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
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