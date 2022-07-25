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Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД - РИА Новости, 25.07.2022
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Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД
Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД - РИА Новости, 25.07.2022
Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД
Штрафы ГИБДД можно оспорить в течение десяти суток с того момента, как вы получили копию постановления об административном правонарушении. Жалоба, поданная в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T03:15
2022-07-25T03:15
общество
россия
гибдд мвд рф
павел уткин
штрафы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Штрафы ГИБДД можно оспорить в течение десяти суток с того момента, как вы получили копию постановления об административном правонарушении. Жалоба, поданная в этот срок, означает, что постановление не вступит в законную силу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр “Парфенон” Павел Уткин.Если срок пропущен, то жалобу подать все равно можно, но к ней следует приложить ходатайство о восстановлении срока обжалования постановления.Если речь идет о ГИБДД, то штраф можно оспорить в отделении, на "Госуслугах" или на сайте суда, если нарушение было записано на камеру, указал эксперт.
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общество, россия, гибдд мвд рф, павел уткин, штрафы
03:15 25.07.2022
 
Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

Юрист Уткин заявил о возможности оспорить штрафы ГИБДД на сайте "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Штрафы ГИБДД можно оспорить в течение десяти суток с того момента, как вы получили копию постановления об административном правонарушении. Жалоба, поданная в этот срок, означает, что постановление не вступит в законную силу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр “Парфенон” Павел Уткин.
Если срок пропущен, то жалобу подать все равно можно, но к ней следует приложить ходатайство о восстановлении срока обжалования постановления.
“Если решение будет положительным, то и штраф можно будет оспорить. Все жалобы подаются в то ведомство, которое его выписало”, — отметил Уткин.
Если речь идет о ГИБДД, то штраф можно оспорить в отделении, на "Госуслугах" или на сайте суда, если нарушение было записано на камеру, указал эксперт.
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ОбществоРоссияГИБДД МВД РФПавел УткинШтрафы
 
 
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