https://ria.ru/20220725/shtraf-1804439910.html

Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД - РИА Новости, 25.07.2022

Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

Штрафы ГИБДД можно оспорить в течение десяти суток с того момента, как вы получили копию постановления об административном правонарушении. Жалоба, поданная в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T03:15

2022-07-25T03:15

2022-07-25T03:15

общество

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гибдд мвд рф

павел уткин

штрафы

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Штрафы ГИБДД можно оспорить в течение десяти суток с того момента, как вы получили копию постановления об административном правонарушении. Жалоба, поданная в этот срок, означает, что постановление не вступит в законную силу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр “Парфенон” Павел Уткин.Если срок пропущен, то жалобу подать все равно можно, но к ней следует приложить ходатайство о восстановлении срока обжалования постановления.Если речь идет о ГИБДД, то штраф можно оспорить в отделении, на "Госуслугах" или на сайте суда, если нарушение было записано на камеру, указал эксперт.

https://ria.ru/20220701/shtraf-1799451151.html

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общество, россия, гибдд мвд рф, павел уткин, штрафы