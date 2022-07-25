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СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/sbu-1804783975.html
СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе
СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2022
СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе
Служба безопасности Украины использует украинских журналистов и блогеров в своих операциях против Луганской и Донецкой народных республик, говорится в секретных РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:28
2022-07-25T15:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
служба безопасности украины
украина
дмитрий гордон
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ХЕРСОН, 25 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины использует украинских журналистов и блогеров в своих операциях против Луганской и Донецкой народных республик, говорится в секретных документах из архива херсонского отделения СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.В частности, спецслужба негласно опубликовала в СМИ статью, призванную создать в обществе негативные настроения относительно призыва в вооруженные силы ЛНР и ДНР.Как следует из рапорта старшего оперуполномоченного третьего сектора отдела защиты национальной государственности управления СБУ (ЗНД УСБУ) в Херсонской области Михаила Лихтея, в марте для борьбы с призывом в ДНР и ЛНР "было проведено профилактическое мероприятие в форме подготовки целенаправленной публикации в ведущем медиаиздании"."Тридцатого марта 2021 года с использованием оперативных позиций указанные материалы опубликованы на платформе известного всеукраинского издания "Цензор.НЕТ" под названием "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — так на Украине называют ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) и призыв", а также на известных блогерских платформах "Энигма" и "Телеграф" с аналогичным содержанием", — указывается в документе СБУ.Также в рапорте отмечается, что публикация "призывает граждан удерживаться от какой бы то ни было явки в военкоматы псевдореспублик, поскольку указанное может привести к совершению уголовных правонарушений", что карается лишением свободы.В документах СБУ указывается, что ведомство через своих агентов отследило реакцию пользователей сайтов и соцсетей на опубликованные материалы.Как утверждается в рапорте начальству, "указанные статьи привлекли внимание общественности", а "проведенная профилактическая работа достигла позитивного результата, повлияв на общее состояние оперативной обстановки в регионе и содействовала выгодной оценке негативных процессов, происходящих на востоке государства".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804495706.html
https://ria.ru/20220721/vks-1803975883.html
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луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, служба безопасности украины, украина, дмитрий гордон
14:28 25.07.2022 (обновлено: 15:58 25.07.2022)
 
СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе

СБУ публиковала в СМИ призывы удерживаться от явки в военкоматы республик Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ХЕРСОН, 25 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины использует украинских журналистов и блогеров в своих операциях против Луганской и Донецкой народных республик, говорится в секретных документах из архива херсонского отделения СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.
В частности, спецслужба негласно опубликовала в СМИ статью, призванную создать в обществе негативные настроения относительно призыва в вооруженные силы ЛНР и ДНР.
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Как следует из рапорта старшего оперуполномоченного третьего сектора отдела защиты национальной государственности управления СБУ (ЗНД УСБУ) в Херсонской области Михаила Лихтея, в марте для борьбы с призывом в ДНР и ЛНР "было проведено профилактическое мероприятие в форме подготовки целенаправленной публикации в ведущем медиаиздании".
"Тридцатого марта 2021 года с использованием оперативных позиций указанные материалы опубликованы на платформе известного всеукраинского издания "Цензор.НЕТ" под названием "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — так на Украине называют ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) и призыв", а также на известных блогерских платформах "Энигма" и "Телеграф" с аналогичным содержанием", — указывается в документе СБУ.
Также в рапорте отмечается, что публикация "призывает граждан удерживаться от какой бы то ни было явки в военкоматы псевдореспублик, поскольку указанное может привести к совершению уголовных правонарушений", что карается лишением свободы.
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В документах СБУ указывается, что ведомство через своих агентов отследило реакцию пользователей сайтов и соцсетей на опубликованные материалы.
Как утверждается в рапорте начальству, "указанные статьи привлекли внимание общественности", а "проведенная профилактическая работа достигла позитивного результата, повлияв на общее состояние оперативной обстановки в регионе и содействовала выгодной оценке негативных процессов, происходящих на востоке государства".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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