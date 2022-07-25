https://ria.ru/20220725/referendum-1804783185.html

В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами

В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами - РИА Новости, 25.07.2022

В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами

Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:24

2022-07-25T14:24

2022-07-25T14:24

в мире

валентина матвиенко

луганская народная республика

россия

луганск

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.Народный совет ЛНР ранее в понедельник сообщил об открытии в Луганске приемной Общественного штаба референдума по вхождению республики в состав РФ."Сейчас взять и выдать паспорта республики всем жителям с освобожденных территорий ЛНР очень сложно. Понятно, что процесс идет, но если у людей не получится или они просто не успеют, у них будет возможность проголосовать с украинскими паспортами", - говорится в заявлении Мирошниченко, опубликованном в Telegram-канале Народного совета ЛНР.Мирошниченко также напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году "организовывали и проводили люди, у которых на тот момент были украинские паспорта".Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/referendum-1804759224.html

https://ria.ru/20220725/lugansk-1804744257.html

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентина матвиенко, луганская народная республика, россия, луганск, совет федерации рф