Рейтинг@Mail.ru
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/referendum-1804783185.html
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами - РИА Новости, 25.07.2022
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами
Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:24
2022-07-25T14:24
в мире
валентина матвиенко
луганская народная республика
россия
луганск
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.Народный совет ЛНР ранее в понедельник сообщил об открытии в Луганске приемной Общественного штаба референдума по вхождению республики в состав РФ."Сейчас взять и выдать паспорта республики всем жителям с освобожденных территорий ЛНР очень сложно. Понятно, что процесс идет, но если у людей не получится или они просто не успеют, у них будет возможность проголосовать с украинскими паспортами", - говорится в заявлении Мирошниченко, опубликованном в Telegram-канале Народного совета ЛНР.Мирошниченко также напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году "организовывали и проводили люди, у которых на тот момент были украинские паспорта".Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/referendum-1804759224.html
https://ria.ru/20220725/lugansk-1804744257.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_935a2d3699ff414a01ddd5fc236c726d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валентина матвиенко, луганская народная республика, россия, луганск, совет федерации рф
14:24 25.07.2022
 
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами

В референдуме по вхождению в состав России примут участие жители ЛНР с паспортами Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Улица в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.
Народный совет ЛНР ранее в понедельник сообщил об открытии в Луганске приемной Общественного штаба референдума по вхождению республики в состав РФ.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
12:52В мире
Киев планирует наказывать за участие в референдуме о вхождении в состав РФ
"Сейчас взять и выдать паспорта республики всем жителям с освобожденных территорий ЛНР очень сложно. Понятно, что процесс идет, но если у людей не получится или они просто не успеют, у них будет возможность проголосовать с украинскими паспортами", - говорится в заявлении Мирошниченко, опубликованном в Telegram-канале Народного совета ЛНР.
Мирошниченко также напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году "организовывали и проводили люди, у которых на тот момент были украинские паспорта".
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
12:04
В Луганске открылась приемная Общественного штаба референдума
 
В миреВалентина МатвиенкоЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала