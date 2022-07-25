https://ria.ru/20220725/referendum-1804783185.html
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами - РИА Новости, 25.07.2022
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами
Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:24
2022-07-25T14:24
2022-07-25T14:24
в мире
валентина матвиенко
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Жители Луганской Народной Республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме по вхождению ЛНР в состав РФ, заявил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.Народный совет ЛНР ранее в понедельник сообщил об открытии в Луганске приемной Общественного штаба референдума по вхождению республики в состав РФ."Сейчас взять и выдать паспорта республики всем жителям с освобожденных территорий ЛНР очень сложно. Понятно, что процесс идет, но если у людей не получится или они просто не успеют, у них будет возможность проголосовать с украинскими паспортами", - говорится в заявлении Мирошниченко, опубликованном в Telegram-канале Народного совета ЛНР.Мирошниченко также напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году "организовывали и проводили люди, у которых на тот момент были украинские паспорта".Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совет Федерации рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/referendum-1804759224.html
https://ria.ru/20220725/lugansk-1804744257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентина матвиенко, луганская народная республика, россия, луганск, совет федерации рф
В референдуме в ЛНР примут участие граждане с украинскими паспортами
В референдуме по вхождению в состав России примут участие жители ЛНР с паспортами Украины