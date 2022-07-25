https://ria.ru/20220725/rakety-1804748368.html

Украина получила от Британии пять зенитно-ракетных комплексов

Украина получила от Британии пять зенитно-ракетных комплексов - РИА Новости, 25.07.2022

Украина получила от Британии пять зенитно-ракетных комплексов

Первые пять британских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stormer HVM прибыли на Украину, сообщает украинское издание "УНИАН" в понедельник. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:20

2022-07-25T12:20

2022-07-25T12:20

специальная военная операция на украине

борис джонсон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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нато

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первые пять британских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stormer HVM прибыли на Украину, сообщает украинское издание "УНИАН" в понедельник."Первые британские ЗРК Stormer HVM уже прибыли на фронт в Украине. Пока что их на вооружении ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) пять штук, и они очень помогут проводить контрнаступление", - сообщает издание в Telegram.Как передает издание, основная особенность этих "зениток" - "видят" штурмовики на дистанции до 18 километров и используются как ПВО с полуавтоматическим лазерным наведением. При этом Stormer HVM в сущности "невидим" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, стоящих на самолетах и вертолетах противника, поскольку радиолокационной станции на этом ЗРК нет.Ранее украинский сайт "i-ua.tv" сообщал, что минобороны Великобритании предоставил Украине ЗРК Stormer HVM, а также были поставлены сотни ракет Starstreak для них. Перед этим о поставках вооружения Киеву на 100 миллионов фунтов, в числе которого и Starstreak, заявил британский премьер Борис Джонсон.По мнению испанской газеты Vanguardia, Западу приходится постоянно балансировать между необходимостью помогать Украине и не слишком сильно раздражать Россию, что часто приводит к тому, что поставки оружия сильно затягиваются или вообще не доходят.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220723/donbass-1804539419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/vvp-ukrainy-1804736913.html

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Варвара Скокшина

борис джонсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, в мире