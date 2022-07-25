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Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300 - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/radiolokator-1804749706.html
Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300
Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300 - РИА Новости, 25.07.2022
Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300
Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:24
2022-07-25T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, четыре склада с вооружением, а также поразили шесть украинских наблюдательных пунктов, сообщили в Минобороны России."Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.
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в мире, украина, россия
12:24 25.07.2022 (обновлено: 12:26 25.07.2022)
 
Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300

Минобороны: российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, четыре склада с вооружением, а также поразили шесть украинских наблюдательных пунктов, сообщили в Минобороны России.
"Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
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Кроме того, за сутки поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.
 
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