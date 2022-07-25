https://ria.ru/20220725/radiolokator-1804749706.html

Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300

Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300 - РИА Новости, 25.07.2022

Российские силы уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300

Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:24

2022-07-25T12:24

2022-07-25T12:26

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, четыре склада с вооружением, а также поразили шесть украинских наблюдательных пунктов, сообщили в Минобороны России."Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска Донецкой Народной Республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.

https://ria.ru/20220725/grad-1804749981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия