https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html

Русофобия довела Польшу до предела

Русофобия довела Польшу до предела - РИА Новости, 25.07.2022

Русофобия довела Польшу до предела

Польша, на протяжении веков известная своей патологической нелюбовью к России, начинает полными пригоршнями пожинать плоды собственной внешней политики. На днях РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T08:00

2022-07-25T08:00

2022-07-25T09:18

авторы

матеуш моравецкий

польша

россия

варшава

санкции в отношении россии

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Польша, на протяжении веков известная своей патологической нелюбовью к России, начинает полными пригоршнями пожинать плоды собственной внешней политики. На днях в свет вышло интервью бывшего министра экономики страны, в котором он озвучил крайне неприятные для Варшавы факты. В частности, Януш Штайнхофф заявил, что из-за введения эмбарго на импорт российского угля часть населения Польши уже этой осенью и зимой может остаться без отопления в домах.Пока команда Анджея Дуды хранит гробовое молчание, Штайнхофф не стесняется в выражениях, называя введенный запрет безрассудным и непродуманным. Отставной политик озвучивает очевидные, но очень неприятные для действующей варшавской команды факты. Так, введение одномоментного и полного запрета на ввоз российского угля в первую очередь молотом ударит по государственным и частным компаниям, которые десятилетиями работали в данном секторе. Во-вторых, можно сколько угодно ненавидеть Россию и требовать от союзников вводить все новые и новые ограничения, но упрямая физика и статистика свидетельствуют, что без восьми миллионов тонн энергетического угля с востока часть поляков этой зимой получит подарок в виде вечно ледяных батарей.Интервью Штайнхоффа изданию Wirtualna Polska тем более скандально, что в нем бывший министр озвучивает абсолютно логичные, простые и очевидные вещи.Естественно, Россия — не единственный поставщик угля в Европу, купить черное золото можно вполне свободно. Проблема в том, что (как и в ситуации с природным газом) все прочие экспортеры находятся довольно далеко географически. Основным продавцом угля на мировой арене выступает Австралия, но чтобы доставить ее уголь в Польшу, нужен минимум месяц. Это среднее время, необходимое сухогрузу, чтобы дойти до порта Гдыни, где есть угольный терминал и откуда осуществляется доставка топлива внутренним потребителям, в первую очередь на тепловые электростанции. Соответственно, чтобы гарантировать прохождение отопительного сезона, Варшаве нужно уже сейчас заключать крупные контракты и бронировать транспортные мощности. Беда в том, что уголь нужен не только полякам.В 1990 году в Европе было тринадцать угледобывающих стран, а в 2022-м их осталось всего две — это Чехия и все та же Польша. На долю последней приходится 96 процентов добычи каменного угля, оставшиеся четыре процента удерживают чехи. Используя более понятные величины, добавим, что по результатам 2021 года польские угольщики подняли на-гора 52 миллиона тонн бурых углей и 55,2 миллиона тонн каменного угля различных марок.Здесь нужно понимать, что добытое топливо практически не покидает пределов страны. Польский сектор производства электроэнергии на 70 процентов зависит от угля, а потому на экспорт Варшава поставляет мизерные 4,6 миллиона тонн, сжигая все остальное в топках своих котельных и электростанций. Но и этого недостаточно, чтобы обеспечить нужды населения и местной промышленности. Поэтому Польша десятилетиями закупает уголь за границей. Основным поставщиком традиционно выступала именно Россия, причем даже во времена, когда Донбасс был полностью украинским и тамошний углепром работал на полную мощность. Статистика свидетельствует, что за прошлый год Польша закупила в России восемь миллионов тонн углей энергетических марок. Именно этот объем нужен стране, чтобы без проблем пройти период холодов.Но, повторимся, уголь нужен не только здесь.Потребление черного топлива в Евросоюзе, конечно, снизилось на 60 процентов по сравнению с 1990 годом. Однако коллективу европейских стран все равно ежегодно требуется на обеспечение собственных нужд не менее 160 миллионов тонн каменного и 277 миллионов тонн бурого угля. Подчеркнем, что львиная доля твердого ископаемого топлива расходуется на выработку электричества. Например, 90 процентов лигнитов тратится именно на электрогенерацию, а якорным потребителем тут выступает Германия.Это совершенно открытая информация, которая прекрасно известна в Брюсселе, Берлине и Варшаве. При этом поляки, летящие по курсу реактивной русофобии, решили побежать впереди европейского паровоза и первыми полностью запретили импорт российского угля. Что характерно, не только первые, но пока и единственные. Вся остальная Европа сдвинула срок введения моратория до 15 августа с возможностью его переноса на еще более поздние даты. Пока Дуда и его команда толкали с европейских трибун пафосные речи и занимались самолюбованием, все прочие страны без лишней огласки наращивали импорт, спеша заполнить склады собственных ТЭС и ТЭЦ до первых холодных дождей.Результат польских выкрутасов не замедлил сказаться самым радикальным образом.Буквально на прошлой неделе премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями сел в знатную лужу, когда сограждане потребовали объяснить, как же так выходит, что в угледобывающем воеводстве уголь купить практически невозможно, а тот, что есть, стоит 640 долларов за тонну, что в четыре с лишним раза дороже, чем годом ранее. Косвенно о глубине проблемы свидетельствует еще и тот факт, что польское Министерство экологии сняло все ограничения на количество выбросов при сжигании угля, то есть фактически рядовым полякам и энергетикам разрешили жечь уголь любого, даже самого низкого качества. Ограничения сняты пока на 60 дней, но, если ситуация будет развиваться в текущем ключе, скорее всего, польские экологи полностью забудут о понятиях зольности, несгораемом остатке, выходе серы и прочих токсичных атрибутах сжигания угля.Наш разговор вышел бы однобоким, если бы мы не упомянули еще одну ключевую отрасль польской промышленности, существование которой без российского угля просто невозможно.Речь идет о металлургии.В Польше довольно мощный металлургический кластер, ключевые и крупнейшие производства которого расположены в Силезском и Мазовецком воеводствах. Именно здесь работают крупнейшие компании Mostostal и Zlomrex, а также другие мощные металлургические предприятия вроде Huta Stalowa Wola, Huta Katowice и Tadeusz Sendzimir Steelworks, специализирующиеся на выпуске изделий из стали и цветных металлов. Линейка продукции польских металлургов весьма широка, она охватывает спектр от проката и нелегированной стали до готовых изделий вроде рельс и катков для тяжелой техники, гусениц, а также танковой брони и артиллерийских стволов.Даже школьник знает, что производство стали невозможно без кокса, и неприятный для Польши факт заключается в том, что, помимо сугубо энергетического угля, она импортирует порядка 2,2 миллиона тонн каменных углей (спекаемых марок), из которых и получают вышеупомянутый кокс.То есть Польша в очередном припадке русофобии даже не выстрелила себе в ногу — она бабахнула крупным калибром прямо в голову собственным энергетикам и сталеварам.В принципе, на этом можно было бы и остановиться, но хочется предложить нашим уважаемым польским партнерам не ограничиваться полумерами и запретить вообще любой импорт из России. Ведь только в прошлом году полякам пришлось купить у плохих русских минерального топлива и нефтепродуктов на 10,6 миллиарда долларов, товаров широкого потребления на 4,5 миллиарда, железа и стали на 1,2 миллиарда и разной мелочи вроде пластиков, органической химии, алюминия и удобрений на полмиллиарда по каждой позиции.Как говорится, душить Россию — так на полную катушку. А мы вместе с остальной Европой с интересом понаблюдаем за результатами.

https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

польша

россия

варшава

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, матеуш моравецкий, польша, россия, варшава, санкции в отношении россии