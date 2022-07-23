05:10 23.07.2022 (обновлено: 11:22 23.07.2022)
В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России
Экс-министр экономики Штайнхофф: Польшу ждут проблемы с отоплением из-за эмбарго на уголь
Угольная электростанция Туров в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш Штайнхофф.
Собеседник указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.
"Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно", — отметил Штайнхофф.
"Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов", — высказался экс-министр.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности ресурса на рынке и на его цене. Стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности ресурса.
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