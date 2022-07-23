https://ria.ru/20220723/otoplenie-1804443712.html

В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России

В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России - РИА Новости, 23.07.2022

В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России

Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T05:10

2022-07-23T05:10

2022-07-23T11:22

матеуш моравецкий

польша

россия

варшава

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш Штайнхофф.Собеседник указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.Польский чиновник считает, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы его приняли совместно все члены ЕС.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности ресурса на рынке и на его цене. Стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности ресурса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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матеуш моравецкий, польша, россия, варшава, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, януш штайнхофф