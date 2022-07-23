Рейтинг@Mail.ru
В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/otoplenie-1804443712.html
В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России
В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России - РИА Новости, 23.07.2022
В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России
Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T05:10
2022-07-23T11:22
матеуш моравецкий
польша
россия
варшава
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804468685_0:205:3156:1980_1920x0_80_0_0_36857e14c85214fe927789e98e21db14.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш Штайнхофф.Собеседник указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.Польский чиновник считает, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы его приняли совместно все члены ЕС.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности ресурса на рынке и на его цене. Стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности ресурса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220720/krakh-1803600101.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804468685_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_37f00cabfdcf653f0d69dde885aec745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
матеуш моравецкий, польша, россия, варшава, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, януш штайнхофф
05:10 23.07.2022 (обновлено: 11:22 23.07.2022)
 
В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России

Экс-министр экономики Штайнхофф: Польшу ждут проблемы с отоплением из-за эмбарго на уголь

© AFP 2022 / Michal CizekУгольная электростанция Туров в Польше
Угольная электростанция Туров в Польше - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / Michal Cizek
Угольная электростанция Туров в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш Штайнхофф.
Собеседник указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.
"Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно", — отметил Штайнхофф.
Польский чиновник считает, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы его приняли совместно все члены ЕС.
"Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов", — высказался экс-министр.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности ресурса на рынке и на его цене. Стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности ресурса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Туровская электростанция и угольный разрез, Польша - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 01:39
В Польше пожаловались на крах энергорынка из-за попыток навредить России
 
Матеуш МоравецкийПольшаРоссияВаршаваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаЯнуш Штайнхофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала