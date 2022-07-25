https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html

Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат

Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат - РИА Новости, 25.07.2022

Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, заявила РИА Новости,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:58

2022-07-25T13:58

2022-07-25T13:58

происшествия

александр бастрыкин

андрей травников

новосибирск

россия

грузия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе.Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. В понедельник стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии."Нет, конечно. Я продолжаю быть депутатом и работать на округе", - сообщила Пирогова, отвечая на вопрос о возможном сложении депутатских полномочий в связи с отъездом из России.Как ранее пояснял РИА Новости председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, городской парламент согласно федеральному закону не может лишить депутатского мандата Пирогову до того момента, пока суд не признает ее виновной по уголовному делу. Спикер напомнил, что независимый депутат горсовета Сергей Бойко уже почти год назад уехал из России, но коллеги не могут лишить его полномочий, так как ограничены рамками закона.В пятницу Пирогова сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в отдел СК по вызову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что в случае неявки в СК Пирогова будет объявлена в розыск.По данным следствия, 15 июля Пирогова "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Хельга Пирогова - независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".

https://ria.ru/20220725/rassledovanie-1804740968.html

https://ria.ru/20220722/deputat-1804202088.html

новосибирск

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, андрей травников, новосибирск, россия, грузия, следственный комитет россии (ск рф)