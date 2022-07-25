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Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат - РИА Новости, 25.07.2022
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Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат
Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат - РИА Новости, 25.07.2022
Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, заявила РИА Новости,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:58
2022-07-25T13:58
происшествия
александр бастрыкин
андрей травников
новосибирск
россия
грузия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе.Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. В понедельник стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии."Нет, конечно. Я продолжаю быть депутатом и работать на округе", - сообщила Пирогова, отвечая на вопрос о возможном сложении депутатских полномочий в связи с отъездом из России.Как ранее пояснял РИА Новости председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, городской парламент согласно федеральному закону не может лишить депутатского мандата Пирогову до того момента, пока суд не признает ее виновной по уголовному делу. Спикер напомнил, что независимый депутат горсовета Сергей Бойко уже почти год назад уехал из России, но коллеги не могут лишить его полномочий, так как ограничены рамками закона.В пятницу Пирогова сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в отдел СК по вызову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что в случае неявки в СК Пирогова будет объявлена в розыск.По данным следствия, 15 июля Пирогова "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".Хельга Пирогова - независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
https://ria.ru/20220725/rassledovanie-1804740968.html
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новосибирск
россия
грузия
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происшествия, александр бастрыкин, андрей травников, новосибирск, россия, грузия, следственный комитет россии (ск рф)
13:58 25.07.2022
 
Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат

Новосибирский депутат Пирогова, против которой возбудили дело, не хочет сдавать мандат

© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита Маньшин
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе.
Следователи в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. В понедельник стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии.
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
11:52
Новосибирский депутат Пирогова после возбуждения дела уехала из России
"Нет, конечно. Я продолжаю быть депутатом и работать на округе", - сообщила Пирогова, отвечая на вопрос о возможном сложении депутатских полномочий в связи с отъездом из России.
Как ранее пояснял РИА Новости председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, городской парламент согласно федеральному закону не может лишить депутатского мандата Пирогову до того момента, пока суд не признает ее виновной по уголовному делу. Спикер напомнил, что независимый депутат горсовета Сергей Бойко уже почти год назад уехал из России, но коллеги не могут лишить его полномочий, так как ограничены рамками закона.
В пятницу Пирогова сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в отдел СК по вызову. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что в случае неявки в СК Пирогова будет объявлена в розыск.
По данным следствия, 15 июля Пирогова "опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В комментарии в Twitter Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".
Хельга Пирогова - независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 10:53Специальная военная операция на Украине
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний новосибирского депутата
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинАндрей ТравниковНовосибирскРоссияГрузияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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