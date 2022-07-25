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В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям - РИА Новости, 25.07.2022
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В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям
В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям - РИА Новости, 25.07.2022
В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям
Ранее судимый пациент из больницы в Колпино (Санкт-Петербург) доставлен в полицию после того, как нанес ранения четверым людям, проходящим лечение там же,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:47
2022-07-25T12:47
происшествия
колпино
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Ранее судимый пациент из больницы в Колпино (Санкт-Петербург) доставлен в полицию после того, как нанес ранения четверым людям, проходящим лечение там же, сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Сегодня около шести часов утра в больнице, расположенной на Павловской улице в Колпино, сотрудники вневедомственной охраны задержали находящегося на стационарном лечении гражданина, который нанес ножевые ранения четверым пациентам", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.Уточняется, что персонал больницы нажал кнопку "тревога", после чего приехали сотрудники Росгвардии, задержали пациента и изъяли нож.По информации Росгвардии, ранее неоднократно судимого задержанного доставили в 80-й отдел полиции, где выяснят мотивы его действий.
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колпино
россия
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происшествия, колпино, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, санкт-петербург
12:47 25.07.2022
 
В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям

В Петербурге пациент из больницы в Колпино нанес ножевые ранения четырем людям

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Ранее судимый пациент из больницы в Колпино (Санкт-Петербург) доставлен в полицию после того, как нанес ранения четверым людям, проходящим лечение там же, сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Сегодня около шести часов утра в больнице, расположенной на Павловской улице в Колпино, сотрудники вневедомственной охраны задержали находящегося на стационарном лечении гражданина, который нанес ножевые ранения четверым пациентам", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
Уточняется, что персонал больницы нажал кнопку "тревога", после чего приехали сотрудники Росгвардии, задержали пациента и изъяли нож.
По информации Росгвардии, ранее неоднократно судимого задержанного доставили в 80-й отдел полиции, где выяснят мотивы его действий.
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ПроисшествияКолпиноФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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