https://ria.ru/20220725/patsient-1804756652.html

В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям

В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям - РИА Новости, 25.07.2022

В Петербурге пациент больницы нанес ножевые ранения четырем людям

Ранее судимый пациент из больницы в Колпино (Санкт-Петербург) доставлен в полицию после того, как нанес ранения четверым людям, проходящим лечение там же,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:47

2022-07-25T12:47

2022-07-25T12:47

происшествия

колпино

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Ранее судимый пациент из больницы в Колпино (Санкт-Петербург) доставлен в полицию после того, как нанес ранения четверым людям, проходящим лечение там же, сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти."Сегодня около шести часов утра в больнице, расположенной на Павловской улице в Колпино, сотрудники вневедомственной охраны задержали находящегося на стационарном лечении гражданина, который нанес ножевые ранения четверым пациентам", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.Уточняется, что персонал больницы нажал кнопку "тревога", после чего приехали сотрудники Росгвардии, задержали пациента и изъяли нож.По информации Росгвардии, ранее неоднократно судимого задержанного доставили в 80-й отдел полиции, где выяснят мотивы его действий.

https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804597872.html

колпино

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, колпино, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, санкт-петербург