https://ria.ru/20220725/patriarkhat-1804834080.html

Школы Александрийского патриархата исключили 170 учеников, перешедших в РПЦ

Школы Александрийского патриархата исключили 170 учеников, перешедших в РПЦ - РИА Новости, 25.07.2022

Школы Александрийского патриархата исключили 170 учеников, перешедших в РПЦ

Ученики из перешедших в Русскую православную церковь (РПЦ) угандийских семей были изгнаны из принадлежащих Александрийскому патриархату школ и лишены церковного РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:00

2022-07-25T17:00

2022-07-25T17:11

религия

епифаний думенко

африка

каир (город)

йоханнесбург

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученики из перешедших в Русскую православную церковь (РПЦ) угандийских семей были изгнаны из принадлежащих Александрийскому патриархату школ и лишены церковного спонсорства в учебе, их число достигает 170 человек, рассказал РИА Новости благочинный Восточного благочиния Уганды священник Харлампий Осен."Учеников из нашей Русской церкви прогнали из "греческой" школы, им отказывают в экзаменах и церковном спонсорстве. Сейчас им приходится оставаться дома", – рассказал он РИА Новости.Осен добавил, что общее число изгнанных из школ Александрийского патриархата учеников составило 170 человек. 60 учеников выгнали из школы 22 июля, еще одна группа учеников была лишена возможности продолжать учиться 25 июля.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской с центром в Каире и Южно-Африканской с центром в Йоханнесбурге (ЮАР). Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220523/patriarkhat-1790181148.html

https://ria.ru/20220124/zhaloba-1769283668.html

африка

каир (город)

йоханнесбург

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Никита Бизин

епифаний думенко, африка, каир (город), йоханнесбург, русская православная церковь, религия