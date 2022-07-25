https://ria.ru/20220725/orkestr-1804783603.html
Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле
Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле - РИА Новости, 25.07.2022
Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле
На Фестивале национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце выступят коллективы из 15 регионов, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:42
2022-07-25T15:42
2022-07-25T15:42
культура
новости культуры
музыка
александр цыганков
андрей горбачев
екатерина гусева
россия
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804787108_0:204:2653:1696_1920x0_80_0_0_4906085eb58086b482746f777d953401.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Фестивале национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце выступят коллективы из 15 регионов, сообщает пресс-служба. Музыканты приедут из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и не только. Например, на сцену выйдут Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Зыкиной, Государственный русский народный оркестр "Малахит", Оркестр русских народных инструментов "Метелица", Оркестр русских народных инструментов имени Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.В Кремле прозвучат русская балалайка, башкирский курай, татарская думбра, чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. Вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, в их числе Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе и другие, а также популярные артисты театра и кино, признанные звезды мировой оперной сцены и исполнители русской песни, в том числе Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Ирина Крутова, Александр Шалунов.Смотр проводится впервые. Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Гала-концерт состоится 18 сентября.
https://ria.ru/20220720/maksim-1803670277.html
россия
белгород
владикавказ
волгоград
грозный
казань
калининград
санкт-петербург
симферополь
уфа
челябинск
элиста
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804787108_0:29:2653:2019_1920x0_80_0_0_2cdb65b6f6f6578a69177735c75736a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, александр цыганков, андрей горбачев, екатерина гусева, россия, белгород, владикавказ, государственный кремлевский дворец, волгоград, грозный, казань, калининград, санкт-петербург, симферополь, уфа, челябинск, элиста, якутск, куда сходить
Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле
На Фестивале национальных оркестров России в Кремле выступят коллективы из 15 регионов
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Фестивале национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце выступят коллективы из 15 регионов, сообщает пресс-служба.
Музыканты приедут из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и не только.
Например, на сцену выйдут Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Зыкиной, Государственный русский народный оркестр "Малахит", Оркестр русских народных инструментов "Метелица", Оркестр русских народных инструментов имени Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.
В Кремле прозвучат русская балалайка, башкирский курай, татарская думбра, чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр.
Вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, в их числе Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе и другие, а также популярные артисты театра и кино, признанные звезды мировой оперной сцены и исполнители русской песни, в том числе Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Ирина Крутова, Александр Шалунов.
"Национальное искусство уходит глубоко корнями в историю нашей страны и неразделимо с ней. Оно является подлинным художественным явлением и признанным элементом мировой музыкальной культуры. Это искусство – предмет нашей национальной гордости и хранитель наших духовных ценностей, своего рода наш культурный генетический код", – говорит Дмитрий Дмитриенко, художественный руководитель смотра и Русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной Заслуженный артист России.
Смотр проводится впервые. Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Гала-концерт состоится 18 сентября.