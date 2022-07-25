https://ria.ru/20220725/orkestr-1804783603.html

Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле

Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле - РИА Новости, 25.07.2022

Национальные оркестры из 15 регионов выступят на фестивале в Кремле

На Фестивале национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце выступят коллективы из 15 регионов, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:42

2022-07-25T15:42

2022-07-25T15:42

культура

новости культуры

музыка

александр цыганков

андрей горбачев

екатерина гусева

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Фестивале национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце выступят коллективы из 15 регионов, сообщает пресс-служба. Музыканты приедут из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, Якутска и не только. Например, на сцену выйдут Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Зыкиной, Государственный русский народный оркестр "Малахит", Оркестр русских народных инструментов "Метелица", Оркестр русских народных инструментов имени Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.В Кремле прозвучат русская балалайка, башкирский курай, татарская думбра, чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. Вместе с оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, в их числе Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе и другие, а также популярные артисты театра и кино, признанные звезды мировой оперной сцены и исполнители русской песни, в том числе Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Ирина Крутова, Александр Шалунов.Смотр проводится впервые. Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Гала-концерт состоится 18 сентября.

https://ria.ru/20220720/maksim-1803670277.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, александр цыганков, андрей горбачев, екатерина гусева, россия, белгород, владикавказ, государственный кремлевский дворец, волгоград, грозный, казань, калининград, санкт-петербург, симферополь, уфа, челябинск, элиста, якутск, куда сходить