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Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в России - РИА Новости, 25.07.2022
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Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в России
Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в России - РИА Новости, 25.07.2022
Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в России
Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти, заявил вице-премьер - министр... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:15
2022-07-25T20:50
технологии
экономика
мгту имени баумана
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.В понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он рассказал, что на базе МГТУ имени Баумана буквально сегодня было запущено полномасштабное производство высокочистого неона, причем коллектив реализовал поставленную властями задачу всего за 3,5 месяца.Мантуров пояснил, что данный газ является критически важным для мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих микрочипы."Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси. На площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубометров неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тысяч кубометров, и мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей", - отметил вице-премьер.Как сообщила пресс-служба Минпромторга, Мантуров в понедельник лично посетил МГТУ имени Баумана и принял участие запуске производства, а также ознакомился с технологическим процессом получения чистого ксенона и криптона и осмотрел системы хранения инертных газов.Вице-премьер также сообщил, что Россия готова вести диалог с иностранными партнерами и готова на взаимовыгодных условиях обсуждать как поставки чистых газов из российского сырья, так и оказание услуг по очистке сырья из других стран, указано в сообщении.Россия до конца 2022 года ввела временный запрет на экспорт инертных газов, к которым, в частности, относятся аргон, гелий и неон. Инертные газы являются одним из базовых материалов для производства полупроводников. До 30% потребляемого полупроводниковой промышленностью неона поставляет именно Россия. РФ также продавала смеси газов (неона и криптона, криптона и ксенона) в основном Украине, которая вырабатывала из них особо чистые и в дальнейшем продавала их за рубеж.
https://ria.ru/20220715/manturov-1802660998.html
https://ria.ru/20220721/import-1804017755.html
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технологии, экономика, мгту имени баумана, россия, владимир путин
20:15 25.07.2022 (обновлено: 20:50 25.07.2022)
 
Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в России

Мантуров: Россия в 2023 году сможет обеспечить 25 процентов мирового спроса на неон

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он рассказал, что на базе МГТУ имени Баумана буквально сегодня было запущено полномасштабное производство высокочистого неона, причем коллектив реализовал поставленную властями задачу всего за 3,5 месяца.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает на внеочередном заседании Госдумы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:31
Мантуров заявил об отсутствии проблем с удобрениями в России
Мантуров пояснил, что данный газ является критически важным для мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих микрочипы.
"Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси. На площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубометров неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тысяч кубометров, и мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей", - отметил вице-премьер.
Как сообщила пресс-служба Минпромторга, Мантуров в понедельник лично посетил МГТУ имени Баумана и принял участие запуске производства, а также ознакомился с технологическим процессом получения чистого ксенона и криптона и осмотрел системы хранения инертных газов.
Вице-премьер также сообщил, что Россия готова вести диалог с иностранными партнерами и готова на взаимовыгодных условиях обсуждать как поставки чистых газов из российского сырья, так и оказание услуг по очистке сырья из других стран, указано в сообщении.
Россия до конца 2022 года ввела временный запрет на экспорт инертных газов, к которым, в частности, относятся аргон, гелий и неон. Инертные газы являются одним из базовых материалов для производства полупроводников. До 30% потребляемого полупроводниковой промышленностью неона поставляет именно Россия. РФ также продавала смеси газов (неона и криптона, криптона и ксенона) в основном Украине, которая вырабатывала из них особо чистые и в дальнейшем продавала их за рубеж.
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:05
Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта
 
ТехнологииЭкономикаМГТУ имени БауманаРоссияВладимир Путин
 
 
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