22:17 25.07.2022 (обновлено: 23:57 25.07.2022)
Уроженка Оренбурга победила в конкурсе "Мисс Россия — 2022"
Уроженка Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе "Мисс Россия — 2022"
© Фото : Telegram-канал "Мисс Россия"Победительница конкурса "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова
© Фото : Telegram-канал "Мисс Россия"
Победительница конкурса "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Статус "Мисс Россия — 2022" получила уроженка Оренбурга Анна Линникова, всего в финал конкурса прошло 25 девушек.
"Мисс Россия — 2022" становится Линникова Анна, Оренбург", — объявила имя победительницы "Мисс Россия — 2019" Алина Санько в ходе трансляции финала конкурса, торжественно вручая девушке корону.
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Анна Линникова — студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Девушке 22 года. В число хобби юной победительницы входят, в частности, шитье и изучение французского языка. Девушка мечтает объехать весь мир и с 16 лет исполняет эту мечту, работая моделью и путешествуя по контрактам по всему миру. По мнению Линниковой, титул "Мисс Россия" дает возможность "говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам".
Статуса "I Вице-мисс Россия — 2022" была удостоена уроженка Республики Чувашии Анна Будаева, а корону "II Вице-мисс Россия — 2022" получила Дарья Немаева из Хабаровского края. Всего в финал прошло 25 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России, в том числе из Чебоксар, Ялты, Энгельса, Еманжелинска, Иваново, Оренбурга, Твери, Тольятти, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Казани, Пензы.
В ходе конкурса девушки отвечали на индивидуальные вопросы, в частности философской направленности, а также на тему искусства, литературы, экологии. Также в программу вошли классические испытания конкурса красоты — дефиле в купальниках и краткий рассказ о себе.
Организаторы конкурса подготовили и развлекательную программу — в нее вошли выступления Дмитрия Маликова с песней "Мир без твоей любви", "Мы еще встретимся", "Ты одна такая", а также песни певицы Асии "Ну че ты такой хороший", "911" и "Мама, он мне нравится". В состав жюри вошли Маликов, теле- и радиоведущий Максим Привалов и композитор Владимир Матецкий.
Ежегодный национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты, который проходит при поддержке Минкультуры России. Отборочные туры конкурса проводятся в 85 субъектах Российской Федерации, в кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек.