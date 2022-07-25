https://ria.ru/20220725/kaliningrad-1804736076.html

Власти Калининграда ожидают отправления первых вагонов с цементом в четверг

Власти Калининграда ожидают отправления первых вагонов с цементом в четверг - РИА Новости, 25.07.2022

Власти Калининграда ожидают отправления первых вагонов с цементом в четверг

Калининградские власти ожидают, что первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область в четверг, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:36

2022-07-25T11:36

2022-07-25T11:49

калининград

экономика

калининградская область

литва

россия

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КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Калининградские власти ожидают, что первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область в четверг, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.Ранее власти региона сообщили, что литовская сторона начала согласовывать транзит сакционных грузов по железной дороге. Первые 60 вагонов с цементом, отправленных транзитом через Литву, ожидают в ближайшее время."Ожидаем предварительно в четверг", - сказал Лысков.Литва с 18 июня прекратила пропускать подпавшие под санкции грузы, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. Часть ограничений на грузоперевозки была снята решением Еврокомиссии. Согласно разъяснениям ЕК, железнодорожный транзит товаров в Калининград при условии контроля за ним при перевозке разрешен, при этом сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в регион. Калининградские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться отмены всех ограничений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, экономика, калининградская область, литва, россия