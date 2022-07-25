Вологодский губернатор пообещал напоить иван-чаем всю страну
Губернатор Вологодской области Кувшинников пообещал напоить иван-чаем всю страну
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширения производства в регионе иван-чая, пообещав напоить им всю страну.
В минувшую среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, обратил внимание на высокий потенциал развития производства напитка в России и попросил о поддержке развития отрасли. В частности, по его мнению, необходимо признать иван-чай сельхозпродуктом. Путин в ответ пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив, что традиционный русский напиток полезней кока-колы, где "одна химия". Минсельхоз РФ сообщил, что поддерживает инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции и уже прорабатывает этот вопрос.
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"С чего начинается утро? С бодрящего чая или кофе. С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьем и всю страну напоим", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале по итогам посещения фабрики по производству иван-чая в Череповце.
По словам вологодского губернатора, региональные власти присвоят предприятию статус "масштабного инвестпроекта".
Как отметил Кувшинников, для расширения производства иван-чая в Вологодской области "есть все предпосылки", включая наличие земель для его выращивания, транспортной инфраструктуры, а также рабочей силы.
"Сделаем все, чтобы поддержать производителя. Предоставим предприятию статус масштабного инвестпроекта. Проработаем вопрос с Минсельхозом о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции. У производителей напитка амбициозные планы", - заключил губернатор.
Ранее Минсельхоз Коми сообщал, что регион также претендует на роль одного из центров производства иван-чая в России.
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