В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"
Пресс-секретарь Песков: Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто гарантирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе стоит готовиться к полной остановке поставок российского газа.
"Идет диалог с нашим поставщиком, с "Газпромом", все модальности могут и должны обсуждаться только на этом уровне. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений", - уточнил Песков.
"С другой стороны, если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая. Еще раз повторяю: Россия в этом (в прекращении поставок газа в Европу) не заинтересована", - добавил пресс-секретарь президента.