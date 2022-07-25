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В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 25.07.2022
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В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"
В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 25.07.2022
В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"
Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:21
2022-07-25T12:21
европа
россия
в мире
дмитрий песков
природный газ
газпром
северный поток
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто гарантирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе стоит готовиться к полной остановке поставок российского газа."Идет диалог с нашим поставщиком, с "Газпромом", все модальности могут и должны обсуждаться только на этом уровне. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений", - уточнил Песков."С другой стороны, если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая. Еще раз повторяю: Россия в этом (в прекращении поставок газа в Европу) не заинтересована", - добавил пресс-секретарь президента.
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европа, россия, в мире, дмитрий песков, природный газ, газпром, северный поток
12:21 25.07.2022
 
В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"

Пресс-секретарь Песков: Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто гарантирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе стоит готовиться к полной остановке поставок российского газа.
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"Идет диалог с нашим поставщиком, с "Газпромом", все модальности могут и должны обсуждаться только на этом уровне. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений", - уточнил Песков.
"С другой стороны, если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая. Еще раз повторяю: Россия в этом (в прекращении поставок газа в Европу) не заинтересована", - добавил пресс-секретарь президента.
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