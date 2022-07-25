https://ria.ru/20220725/gaz-1804749013.html

В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"

В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 25.07.2022

В Кремле объяснили снижение объемов прокачки газа по "Северному потоку"

Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:21

2022-07-25T12:21

2022-07-25T12:21

европа

россия

в мире

дмитрий песков

природный газ

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу и де-факто гарантирует энергетическую безопасность Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, в Соединенных Штатах Америки - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто гарантирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе стоит готовиться к полной остановке поставок российского газа."Идет диалог с нашим поставщиком, с "Газпромом", все модальности могут и должны обсуждаться только на этом уровне. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений", - уточнил Песков."С другой стороны, если Европа продолжит свой путь абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, здесь ситуация будет другая. Еще раз повторяю: Россия в этом (в прекращении поставок газа в Европу) не заинтересована", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20220724/es-1804673144.html

https://ria.ru/20220725/turbina-1804747038.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, россия, в мире, дмитрий песков, природный газ, газпром, северный поток