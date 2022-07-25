https://ria.ru/20220725/gaz-1804716577.html

Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа

Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа - РИА Новости, 25.07.2022

Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа

Европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:18

2022-07-25T10:18

2022-07-25T10:18

экономика

владимир путин

москва

европа

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siemens

газпром

северный поток

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA.По ее словам, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне, причем в 12 стран экспорт прекратился полностью."Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно. Чтобы смягчить последствия, мы должны сэкономить 15 процентов нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 миллиардов кубометров газа", — утверждает фон дер Ляйен.Первостепенной целью Евросоюза остается достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года, подытожила она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220724/es-1804673144.html

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Станислав Ванд

экономика, владимир путин, москва, европа, россия, siemens, газпром, северный поток, урсула фон дер ляйен