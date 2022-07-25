Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к прекращению поставок газа из России
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA.
По ее словам, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне, причем в 12 стран экспорт прекратился полностью.
"Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно. Чтобы смягчить последствия, мы должны сэкономить 15 процентов нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 миллиардов кубометров газа", — утверждает фон дер Ляйен.
Первостепенной целью Евросоюза остается достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года, подытожила она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.