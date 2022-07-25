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Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа - РИА Новости, 25.07.2022
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Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа
Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа - РИА Новости, 25.07.2022
Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа
Европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:18
2022-07-25T10:18
экономика
владимир путин
москва
европа
россия
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA.По ее словам, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне, причем в 12 стран экспорт прекратился полностью."Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно. Чтобы смягчить последствия, мы должны сэкономить 15 процентов нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 миллиардов кубометров газа", — утверждает фон дер Ляйен.Первостепенной целью Евросоюза остается достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года, подытожила она.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
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экономика, владимир путин, москва, европа, россия, siemens, газпром, северный поток, урсула фон дер ляйен
10:18 25.07.2022
 
Глава ЕК призвала готовиться к прекращению поставок российского газа

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к прекращению поставок газа из России

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA.
По ее словам, "Газпром" якобы намеренно держит заполняемость своих хранилищ на низком уровне, причем в 12 стран экспорт прекратился полностью.
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Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа
"Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно. Чтобы смягчить последствия, мы должны сэкономить 15 процентов нашего потребления газа к марту следующего года. Это 45 миллиардов кубометров газа", — утверждает фон дер Ляйен.
Первостепенной целью Евросоюза остается достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года, подытожила она.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинМоскваЕвропаРоссияSiemensГазпромСеверный потокУрсула фон дер Ляйен
 
 
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