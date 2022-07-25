https://ria.ru/20220725/forum-1804913908.html
Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России
Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России - РИА Новости, 25.07.2022
Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял форум свободных народов России, прошедший в Праге. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:44
2022-07-25T23:44
2022-07-25T23:45
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял форум свободных народов России, прошедший в Праге."В Праге прошел форум свободных народов России, которые подписали Декларацию о деколонизации РФ. Участники разбили страну на 34 страны, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России... Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад - "Джавелином" не возьмут", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он поблагодарил "псевдолибералов" за подтверждение слов руководства России о попытках развала страны."Лучше вас это бы никто не сделал. Теперь даже ежику понятны ваши цели и сущность. Но есть одна маленькая деталь, озвученная В. Путиным, которую вы не учли в своем плане: "Мы всерьез-то еще ничего не начинали", - добавил глава Чечни.
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прага, лапландия, россия, рамзан кадыров, чехия, чеченская республика (чечня), в мире
23:44 25.07.2022 (обновлено: 23:45 25.07.2022)
Кадыров высмеял прошедший в Праге форум свободных народов России
Глава Чечни Кадыров высмеял форум свободных народов России, прошедший в Праге
ГРОЗНЫЙ, 25 июл - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял
форум свободных народов России, прошедший в Праге.
"В Праге прошел форум свободных народов России, которые подписали Декларацию о деколонизации РФ. Участники разбили страну на 34 страны, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России... Участники предложили даже... карту построссийского пространства. На карте есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация (непонятно, почему не указали независимые "страны", входящие в нее). В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад - "Джавелином" не возьмут", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он поблагодарил "псевдолибералов" за подтверждение слов руководства России о попытках развала страны.
"Лучше вас это бы никто не сделал. Теперь даже ежику понятны ваши цели и сущность. Но есть одна маленькая деталь, озвученная В. Путиным, которую вы не учли в своем плане: "Мы всерьез-то еще ничего не начинали", - добавил глава Чечни.