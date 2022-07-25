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Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220725/festival-1804835689.html
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 25.07.2022
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:23
2022-07-25T17:59
культура
новости культуры
кино и сериалы
венецианский кинофестиваль
что посмотреть
netflix
ноа баумбах
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline.Главные роли исполнили Адам Драйвер, Грета Гервиг. Также в проекте снимались Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола и другие. Лента основана на одноименном романе Дона Делилло. Он был издан в 1985 году и получил Национальную книжную премию СШАКартина Баумбаха выйдет на Netflix. Когда именно она появится на стриминговом сервисе, пока не объявлялось. 79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, что посмотреть , netflix, ноа баумбах
17:23 25.07.2022 (обновлено: 17:59 25.07.2022)
 
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля

Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет Венецианский кинофестиваль в этом году

© Passage Pictures / Heyday Films (2022)Кадр из фильма "Белый шум"
Кадр из фильма Белый шум
© Passage Pictures / Heyday Films (2022)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline.
Главные роли исполнили Адам Драйвер, Грета Гервиг. Также в проекте снимались Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола и другие.
Лента основана на одноименном романе Дона Делилло. Он был издан в 1985 году и получил Национальную книжную премию США
Картина Баумбаха выйдет на Netflix. Когда именно она появится на стриминговом сервисе, пока не объявлялось.
79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыВенецианский кинофестивальчто посмотретьNetflixНоа Баумбах
 
 
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