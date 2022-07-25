https://ria.ru/20220725/festival-1804835689.html
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 25.07.2022
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:23
2022-07-25T17:23
2022-07-25T17:59
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline.Главные роли исполнили Адам Драйвер, Грета Гервиг. Также в проекте снимались Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола и другие. Лента основана на одноименном романе Дона Делилло. Он был издан в 1985 году и получил Национальную книжную премию СШАКартина Баумбаха выйдет на Netflix. Когда именно она появится на стриминговом сервисе, пока не объявлялось. 79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, что посмотреть , netflix, ноа баумбах
17:23 25.07.2022 (обновлено: 17:59 25.07.2022)
Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет Венецианский кинофестиваль в этом году