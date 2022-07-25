https://ria.ru/20220725/festival-1804835689.html

Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля

Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 25.07.2022

Объявлен фильм открытия Венецианского кинофестиваля

Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:23

2022-07-25T17:23

2022-07-25T17:59

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фильм Ноа Баумбаха "Белый шум" откроет 79-й Венецианский кинофестиваль, сообщает Deadline.Главные роли исполнили Адам Драйвер, Грета Гервиг. Также в проекте снимались Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола и другие. Лента основана на одноименном романе Дона Делилло. Он был издан в 1985 году и получил Национальную книжную премию СШАКартина Баумбаха выйдет на Netflix. Когда именно она появится на стриминговом сервисе, пока не объявлялось. 79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, что посмотреть , netflix, ноа баумбах